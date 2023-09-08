Стоимость «услуг» составляла до $7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва — Finance.ua

Стоимость «услуг» составляла до $7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва Сегодня 18:00 — Криминал

Стоимость «услуг» составляла до $7000: в трех областях ликвидировали новые схемы уклонения от призыва, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Во время комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

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Стоимость таких «услуг» составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклоняющегося. Сумма зависела от региона и срочности решения вопроса.

Так, в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии Черкасс.

За взятки должностное лицо обещало своим клиентам «помощь» в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гумпомощи.

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В Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины как водителей международных грузовых рейсов.

После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в «штат» специально созданных предприятий-перевозчиков, выполнявших зарубежные перевозки.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 «дальнобойщиков» с фейковыми документами.

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На Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу вроде бы для переправки коммерческих грузов.

По всем раскрытым фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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