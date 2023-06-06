В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда уклонистов за границу — Finance.ua

В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда уклонистов за границу Сегодня 10:15 — Криминал

В Украине ликвидировали 10 новых схем для выезда уклонистов за границу, Фото: СБУ

Служба безопасности нейтрализовала еще десять схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тыс. дол. организаторы сделок предлагали гражданам свою «помощь» в избежании мобилизации и нелегальном выезде за границу.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В Киеве сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух дельцов, предлагавших мужчинам избежать призыва через фейковые документы о «плохом» здоровье. Фигурантами оказались контрактник Национальной гвардии и представитель добровольческого формирования местной общины.

В Кировоградской области на сделках разоблачено руководство ОАО «Кировоградгаз». За деньги чиновники фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом «бронировали» их на время мобилизации.

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Кроме того, фейковые работники кроме бронирования получали и зарплаты. Через «схему» должностные лица растратили почти 400 тыс. грн.

В настоящее время председателю правления и руководителю отдела кадров предприятия доложено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов как волонтеров. Таким образом они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье задержан председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. В ходе обысков у фигурантки обнаружено более 100 тыс. дол.

В Житомирской области разоблачены должностные лица местной фирмы, которая получила оборонный заказ и таким образом получила право бронировать от призыва до 50% своих работников. Воспользовавшись этой возможностью, фигуранты «трудоустраивали» своих знакомых в ряды предприятия.

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега уклонистов за границу. Дельцы предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

Двое фигурантов были задержаны «на горячем» при попытке нелегальной переправки за границу группы местных жителей через реку на лодках.

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В Николаеве задержан чиновник военной службы правопорядка, который способствовал уклоняющимся в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, разоблаченному на внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему «Шлях».

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Разоблачение преступных схем проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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