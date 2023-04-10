До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации — Finance.ua
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До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации

Криминал
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До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации
До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации, Фото: СБУ
Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«В результате следственно-оперативных мероприятий уведомлены о подозрении пять организаторов сделок. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость „услуг“ составляла от 3 до 6 тыс. долл. Сумма зависела от срочности „решение вопроса“», — сказано в сообщении.

В Киеве

Разоблачены две преступные схемы. Первую — организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он безосновательно оформлял своим клиентам документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.
В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).
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Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок.
Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области

Задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала «кандидатов» на побег за границу. Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС за пределами контрольно-пропускных пунктов.
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В настоящее время фигуранты уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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