До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации — Finance.ua

До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации Сегодня 12:42 — Криминал

До $6 тыс. за незаконный выезд за границу: в Украине ликвидировали три схемы уклонения от мобилизации, Фото: СБУ

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«В результате следственно-оперативных мероприятий уведомлены о подозрении пять организаторов сделок. Они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании поддельных документов и путем нелегального пересечения границы. Стоимость „услуг“ составляла от 3 до 6 тыс. долл. Сумма зависела от срочности „решение вопроса“», — сказано в сообщении.

В Киеве

Разоблачены две преступные схемы. Первую — организовал председатель военно-врачебной комиссии одного из районов столицы. За деньги он безосновательно оформлял своим клиентам документы о снятии с воинского учета по состоянию здоровья.

В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом).

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Другую схему наладил руководитель одной из псевдоблаготворительных организаций, предлагавший гражданам выехать за пределы Украины как водители гуманитарных перевозок.

Его сообщницу СБУ разоблачила еще в декабре прошлого года.

В Закарпатской области

Задержан местный адвокат и владелица гостиницы, которая сама подыскивала «кандидатов» на побег за границу. Злоумышленники пытались скрыто переправить военнообязанных в ЕС за пределами контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время фигуранты уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Продолжаются расследования по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

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