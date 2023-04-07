БЭБ за три месяца выявило «схемный» НДС на 374 млн грн — Finance.ua

БЭБ за три месяца выявило «схемный» НДС на 374 млн грн Сегодня 20:21 — Криминал

БЭБ за три месяца выявило «схемный» НДС на 374 млн грн

Аналитики БЭБ за три месяца обнаружили «схемный» НДС на 374 млн грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Отмечается, что аалитики БЭБ установили 103 предприятия с потенциальным риском незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Речь идет о возможных манипуляциях предприятий с отражением остатков импортных товаров и реального происхождения экспортных товаров, работ или услуг в налоговых декларациях для возмещения НДС.

Чтобы не допустить растрату государственных средств в Государственную налоговую службу Украины БЭБ направило рекомендательные письма о выявленных рисках.

Для сохранения бюджетных средств Налоговая служба проводит документальные внеплановые проверки этих хозяйствующих субъектов и проверяет поданные декларации.

В результате уже 8 предприятий самостоятельно отказались от возмещения НДС. Суммарно это 12 млн грн.

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