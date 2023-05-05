СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу — Finance.ua

СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу Сегодня 15:40 — Криминал

Служба безопасности ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Об этом сообщает СБУ.

Организаторы сделок предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг составляла от 2 до 15 тыс. долл. Сумма зависит от региона и срочности выезда.

Так, в Днепре:

разоблачен местный житель, который «под заказ» подделывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области:

задокументирована противоправная деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал «уклонистам» бежать в Молдову через так называемую «зеленку».

В Черкасской области:

уведомлен о подозрении директор частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим «пациентам» пакет документов, удостоверяющий якобы наличие у них тяжелых заболеваний.

Затем такие справки подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.

В Одесской области:

ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам «скрытые» маршруты пересечения границы в Болградском районе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

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