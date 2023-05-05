СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу — Finance.ua

СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу
Служба безопасности ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Об этом сообщает СБУ.
Организаторы сделок предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов.
Стоимость таких услуг составляла от 2 до 15 тыс. долл. Сумма зависит от региона и срочности выезда.
Так, в Днепре:
разоблачен местный житель, который «под заказ» подделывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В Черновицкой области:
задокументирована противоправная деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал «уклонистам» бежать в Молдову через так называемую «зеленку».
В Черкасской области:
уведомлен о подозрении директор частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим «пациентам» пакет документов, удостоверяющий якобы наличие у них тяжелых заболеваний.
Затем такие справки подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.
В Одесской области:
ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам «скрытые» маршруты пересечения границы в Болградском районе.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Комплексные мероприятия проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской, Одесской, Черкасской и Черновицкой областях совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
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