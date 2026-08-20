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Прокурор назвал всех фигурантов в новых пленках НАБУ

Криминал
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые подробности резонансного дела о деятельности преступной организации, которая, по версии следствия, занималась рейдерскими захватами, отмыванием средств и готовила похищение человека.

Новые подробности

По данным НАБУ, преступная организация действовала под руководством действующего и бывшего народных депутатов с участием чиновников Офиса президента и других лиц. Ее участники, по данным следствия, завладевали дорогой недвижимостью и другими активами посредством несанкционированного вмешательства в информационные системы Министерства юстиции, подлога судебных решений и документов о праве собственности.
Как сообщил прокурор САП, по делу фигурируют:
  • Ирина Мудрая — бывший заместитель руководителя Офиса президента;
  • Виктор Дубовик — генеральный директор Директората по правовой политике Офиса президента;
  • Елена Ференс — заместитель министра юстиции;
  • Максим Микитась — бывший народный депутат;
  • Вадим Столар — действующий народный депутат;
  • Василий Астион — бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета;
  • Николай Гладищенко, Олексей Ступак и Людмила Снигур — бывшие и действующие чиновники государственного «Сенс Банка»;
  • Валентин Елизаров, Никита Тарковский, Егор Меркулов и Александр Остапенко, которых следствие связывает с Максимом Микитасем.
По информации НАБУ, осенью 2025 года участники организации совершили рейдерский захват двух предприятий с активами на 248 млн грн. Целью, в частности, было получение контроля над недвижимостью в центре Киева стоимостью более 500 млн. грн.
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Кроме того, в мае 2026 года, по версии следствия, фигуранты пытались завладеть еще одним комплексом недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн. грн., однако не смогли довести замысел до конца.
Отдельный эпизод касается легализации 150 млн. грн., полученных преступным путем. По данным НАБУ, в июне 2026 года часть участников организации вместе с представителями одного из государственных банков организовала введение этих средств в легальное обращение через счета подставных компаний для уплаты залога одному из фигурантов другого уголовного дела — «Мидас».
Также следствие установило, что одна из входящих в состав организации групп готовила незаконное лишение свободы и похищение человека с целью установления контроля над субъектом хозяйственной деятельности. По данным НАБУ, это преступление удалось предотвратить.
По материалам:
Finance.ua
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