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НБУ проверит весь состав наблюдательного совета Sense Bank после обнародования материалов НАБУ — Пышный

Фондовый рынок
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Национальный банк Украины открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета Sense Bank.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время заседания Верховной Рады, передает УНН.
По словам Пышного, решение связано с материалами НАБУ, обнародованными ранее.
«Национальный банк открыл административное производство по оценке коллективной пригодности всего состава наблюдательного совета. Обнародованные материалы НАБУ дают основания полагать, что самоустранение Николая Гладышенко имело лишь формальный характер, и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Наблюдательный совет ненадлежащим образом отреагировал на эту ситуацию, ставящую под сомнение состоятельность членов обеспечить надлежащий контроль за деятельностью», — заявил глава НБУ.
Андрей Пышный также добавил, что Национальный банк определит последствия, которые будут касаться персонально всего состава наблюдательного совета и адресованы акционеру для надлежащего реагирования.
По материалам:
УНН
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