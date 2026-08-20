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«Укрзализныця» изменила маршруты ряда поездов

Фондовый рынок
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«Укрзализныця» изменила маршруты ряда поездов
«Укрзализныця» изменила маршруты ряда поездов
Из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеской ночной атаки по Киеву и области вносятся оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы.
Об этом пишет Укрзализныця.
Сегодня, 20 августа, по измененному маршруту будут курсировать:
№ 6903 и № 6905 Нежин — Бобрик (вместо Нежин — Киев)
№ 6902 и № 6906 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).
Изменят маршрут следования и региональные рейсы:
№ 893 Конотоп — Бобрик (вместо Конотоп — Киев)
№ 894 Бобрик — Нежин (вместо Киев — Нежин).
Также в эти сутки не смогут совершить рейс:
№ 6909 и № 6911 Нежин — Киев-Волынский
№ 6910 Киев-Волынский — Нежин.
В течение дня возможны изменения на других участках, а также задержки в движении пригородных поездов по соображениям безопасности.
Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, не ожидайте его прибытия на платформе, а находитесь в безопасном месте. Движение поезда будет восстановлено только после завершения воздушной угрозы
По материалам:
Finance.ua
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