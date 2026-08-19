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Венгерские правоохранители сняли подозрения в отношении инкассаторов Ощадбанка — детали

Фондовый рынок
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Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) прекратила уголовное производство по перевозке наличных и драгоценных металлов сотрудниками Ощадбанка.
По результатам комплексного расследования венгерские стражи порядка установили законное происхождение банкнот и золотых слитков и не выявили признаков уголовного правонарушения.
Расследование было начато 5 марта 2026 г. на основании иска Управления защиты Конституции Венгрии. Речь шла в частности о регулярной транзитной перевозке наличных денег в иностранной валюте и инвестиционного золота спецтранспортом Ощадбанка из Австрии в Украину через территорию Венгрии.
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Во время осмотра инкассаторского конвоя венгерские правоохранители обнаружили в двух автомобилях Ощадбанка 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золотых слитков.
В рамках расследования были проверены таможенные декларации и документы относительно грузов, результаты таможенных осмотров, проведены допросы и экспертизы, исследованы изъяты электронные устройства, проверены маршруты движения транспортных средств, а также получена информация от других европейских правоохранительных органов. Отдельно были направлены европейские следственные поручения в Австрию и Польшу.
Полученная в результате следственных действий информация подтвердила, что банкноты и драгоценные металлы принадлежали Ощадбанку и были приобретены в рамках отдельных межбанковских операций с Raiffeisen Bank International AG в соответствии с рамочным соглашением между банками. Следствие не выявило доказательств криминального происхождения денежных средств или драгоценных металлов.
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«Для Ощадбанка важно, что венгерское следствие провело полную проверку обстоятельств перевозки ценностей, включая происхождение средств и драгоценных металлов, документы, таможенные процедуры и банковские операции. По результатам этой работы было установлено, что активы имели законное происхождение и получены в рамках обычных межбанковских операций. Уголовное производство приостановлено из-за отсутствия состава уголовного преступления. Мы приветствуем это решение и будем обеспечивать наивысшие стандарты прозрачности и соблюдения законодательства во всех операциях банка», —
отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка.

В решении NAV отмечено, что имеющаяся в уголовном производстве информация и доказательства подтвердили: происхождение банкнот и драгоценных металлов от преступной деятельности исключено. Не были установлены и признаки какого-либо другого уголовного правонарушения. Следовательно, производство прекращено из-за отсутствия предусмотренного законом состава преступления.
По материалам:
Finance.ua
Правление Ощадбанка
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