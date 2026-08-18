Самые убыточные банки за 6 месяцев (отчет НБУ) Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

Самые убыточные банки за 6 месяцев (отчет НБУ)

Национальный банк опубликовал данные финансовой отчетности банков за 6 месяцев, которая показывает самые убыточные банки за 6 месяцев.

Об этом говорится в материалах НБУ , передают Українські Новини.

Самым убыточным банком за первые шесть месяцев текущего года оказался банк «Альянс» с отрицательным результатом в 69,8 млн гривен.

За ним следует «ПИН Банк» с убытком в 37,7 млн ​​гривен, а третье место по убытку занял «Переходный банк «ЮТЕ Банк», созданный в рамках урегулирования «РВС Банка» с убытком 36,2 млн гривен.

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Четвертое и пятое места заняли «Банк ¾» с убытком в 14,3 млн. гривен и банк «Траст-Капитал» с убытком 9,1 млн. гривен.

В первом полугодии 2026 года чистая прибыль платежеспособных украинских банков снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 54 млрд гривен. Главной причиной сокращения чистой прибыли стало введение повышенной ставки налога на прибыль (50%).

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За 2025 год банки получили 126,5 млрд. гривен чистой прибыли, а их начисленный налог на прибыль составил 84,8 млрд. гривен.

Ранее банкиры оценили влияние нового валютного лимита НБУ на курс.

Повышение Национальным банком Украины лимита на покупку населением безналичной иностранной валюты с 50 тыс. грн до 200 тыс. грн может повлечь за собой краткосрочный рост спроса.

Напомним, Национальный банк Украины от 11 августа 2026 года существенно послабил ряд валютных ограничений. Самое заметное изменение для рядовых украинцев — увеличение в четыре раза месячного лимита на покупку безналичной иностранной валюты. Если раньше физическое лицо могло приобрести таким способом валюту на сумму до 50 тыс. грн в месяц, то теперь предел поднят до 200 тыс. грн.

Но на этом новшества не заканчиваются. НБУ одновременно расширил возможности использования валютных счетов, увеличил лимиты на снятие наличных денег и разрешил проводить больше операций за границей.

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