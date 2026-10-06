iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: как растянуть память

Apple предлагает iPhone 15 Pro Max в трех объемах: 256, 512 ГБ и 1 ТВ, и самая младшая версия чаще всего встречается и в новых, и в восстановленных предложениях.

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Поэтому запрос Айфон 15 Pro Max 256 б/у вполне закономерен: хочется понять, хватит ли этой памяти надолго. Ответ зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном.

Что занимает место

Пространство в смартфоне не заканчивается внезапно, его съедают отдельные привычки:

фото в ProRAW на 48 Мп: каждый такой кадр весит в разы больше обычного снимка; видео 4K: минута такого ролика — это гигабайты, а режим ProRes приумножает объем еще сильнее; игры: современные проекты на мобильных тянут на десятки гигабайт каждая; мессенджеры: годы переписки с фото, видео и голосовыми растут незаметно; оффлайн-карты, музыка и сериалы для путешествий.

Кому хватит 256 ГБ

Для ежедневных фото, соцсетей, мессенджеров, нескольких игр и стриминга музыки 256 ГБ хватит с запасом. Лишние гигабайты действительно нужны двум категориям: кто снимает портфолио в ProRAW десятками кадров в день, и тем, кто держит на смартфоне библиотеку из десятка больших игр. Всем остальным переплата за 512 ГБ или 1 ТБ остается мирно спать в резерве.

Одна официальная деталь для видеоблогеров: ProRes в разделении 4K на 60 кадров записывается только на внешний накопитель, так что для такой съемки объем самого смартфона уже не ограничен. А тяжелые проекты после монтажа спокойно живут в облаке. Кстати, iCloud+ предлагает 50, 200 или 2000 ГБ хранилища, и это более дешевый способ расширить пространство, чем переплата за старшую версию смартфона.

Как растянуть память

iOS умеет помогать: в настройках хранилища смартфон сам предлагает рекомендации, например, выгрузить большие вложения или ненужные видео. Работают и простые привычки:

включите оптимизацию фото: полноразмерные оригиналы хранятся в iCloud, в смартфоне остаются компактные копии; ставьте мессенджерам автоочистки медиа старше года; замените оффлайн-загрузку на стриминг там, где это возможно; раз в несколько месяцев заглядывайте в список самых больших программ: незаметный видеоредактор легко держит несколько гигабайтов кэша.