iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: как растянуть память

Apple предлагает iPhone 15 Pro Max в трех объемах: 256, 512 ГБ и 1 ТВ, и самая младшая версия чаще всего встречается и в новых, и в восстановленных предложениях.
Если вам не хватает денег, с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
Поэтому запрос Айфон 15 Pro Max 256 б/у вполне закономерен: хочется понять, хватит ли этой памяти надолго. Ответ зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном.
Что занимает место
Пространство в смартфоне не заканчивается внезапно, его съедают отдельные привычки:
- фото в ProRAW на 48 Мп: каждый такой кадр весит в разы больше обычного снимка;
- видео 4K: минута такого ролика — это гигабайты, а режим ProRes приумножает объем еще сильнее;
- игры: современные проекты на мобильных тянут на десятки гигабайт каждая;
- мессенджеры: годы переписки с фото, видео и голосовыми растут незаметно;
- оффлайн-карты, музыка и сериалы для путешествий.
Кому хватит 256 ГБ
Для ежедневных фото, соцсетей, мессенджеров, нескольких игр и стриминга музыки 256 ГБ хватит с запасом. Лишние гигабайты действительно нужны двум категориям: кто снимает портфолио в ProRAW десятками кадров в день, и тем, кто держит на смартфоне библиотеку из десятка больших игр. Всем остальным переплата за 512 ГБ или 1 ТБ остается мирно спать в резерве.
Одна официальная деталь для видеоблогеров: ProRes в разделении 4K на 60 кадров записывается только на внешний накопитель, так что для такой съемки объем самого смартфона уже не ограничен. А тяжелые проекты после монтажа спокойно живут в облаке. Кстати, iCloud+ предлагает 50, 200 или 2000 ГБ хранилища, и это более дешевый способ расширить пространство, чем переплата за старшую версию смартфона.
Как растянуть память
iOS умеет помогать: в настройках хранилища смартфон сам предлагает рекомендации, например, выгрузить большие вложения или ненужные видео. Работают и простые привычки:
- включите оптимизацию фото: полноразмерные оригиналы хранятся в iCloud, в смартфоне остаются компактные копии;
- ставьте мессенджерам автоочистки медиа старше года;
- замените оффлайн-загрузку на стриминг там, где это возможно;
- раз в несколько месяцев заглядывайте в список самых больших программ: незаметный видеоредактор легко держит несколько гигабайтов кэша.
Если сомнения остаются, простой тест: откройте настройки текущего смартфона и посмотрите, сколько памяти вы использовали за год активного пользования. Добавьте запас на несколько лет, и ответ о требуемом объеме появится сам. Итак, 256 ГБ — это разумный выбор для подавляющего большинства пользователей, а нишевые сценарии решаются iCloud и внешними накопителями. В STYLUS восстановленные iPhone 15 Pro Max всех версий памяти проходят диагностику и продаются с гарантией магазина, так что можно выбирать под свой сценарий, а не под страх перед браком.