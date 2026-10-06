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iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: как растянуть память

Фондовый рынок
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iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: как растянуть память
iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ: как растянуть память
Apple предлагает iPhone 15 Pro Max в трех объемах: 256, 512 ГБ и 1 ТВ, и самая младшая версия чаще всего встречается и в новых, и в восстановленных предложениях.
Поэтому запрос Айфон 15 Pro Max 256 б/у вполне закономерен: хочется понять, хватит ли этой памяти надолго. Ответ зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном.

Что занимает место

Пространство в смартфоне не заканчивается внезапно, его съедают отдельные привычки:
  1. фото в ProRAW на 48 Мп: каждый такой кадр весит в разы больше обычного снимка;
  2. видео 4K: минута такого ролика — это гигабайты, а режим ProRes приумножает объем еще сильнее;
  3. игры: современные проекты на мобильных тянут на десятки гигабайт каждая;
  4. мессенджеры: годы переписки с фото, видео и голосовыми растут незаметно;
  5. оффлайн-карты, музыка и сериалы для путешествий.

Кому хватит 256 ГБ

Для ежедневных фото, соцсетей, мессенджеров, нескольких игр и стриминга музыки 256 ГБ хватит с запасом. Лишние гигабайты действительно нужны двум категориям: кто снимает портфолио в ProRAW десятками кадров в день, и тем, кто держит на смартфоне библиотеку из десятка больших игр. Всем остальным переплата за 512 ГБ или 1 ТБ остается мирно спать в резерве.
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Одна официальная деталь для видеоблогеров: ProRes в разделении 4K на 60 кадров записывается только на внешний накопитель, так что для такой съемки объем самого смартфона уже не ограничен. А тяжелые проекты после монтажа спокойно живут в облаке. Кстати, iCloud+ предлагает 50, 200 или 2000 ГБ хранилища, и это более дешевый способ расширить пространство, чем переплата за старшую версию смартфона.

Как растянуть память

iOS умеет помогать: в настройках хранилища смартфон сам предлагает рекомендации, например, выгрузить большие вложения или ненужные видео. Работают и простые привычки:
  1. включите оптимизацию фото: полноразмерные оригиналы хранятся в iCloud, в смартфоне остаются компактные копии;
  2. ставьте мессенджерам автоочистки медиа старше года;
  3. замените оффлайн-загрузку на стриминг там, где это возможно;
  4. раз в несколько месяцев заглядывайте в список самых больших программ: незаметный видеоредактор легко держит несколько гигабайтов кэша.
Если сомнения остаются, простой тест: откройте настройки текущего смартфона и посмотрите, сколько памяти вы использовали за год активного пользования. Добавьте запас на несколько лет, и ответ о требуемом объеме появится сам. Итак, 256 ГБ — это разумный выбор для подавляющего большинства пользователей, а нишевые сценарии решаются iCloud и внешними накопителями. В STYLUS восстановленные iPhone 15 Pro Max всех версий памяти проходят диагностику и продаются с гарантией магазина, так что можно выбирать под свой сценарий, а не под страх перед браком.
По материалам:
agronews
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