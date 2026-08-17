Банки выдали из касс более 1,6 трлн грн наличных за полгода Сегодня 11:06

Наличные средства

Украинцы все активнее пользуются наличными деньгами — за первое полугодие 2026 года банки выдали из касс более 1,6 трлн грн. При этом в банковские кассы также поступило больше денег, чем годом ранее. На динамику повлияли как оживление экономики и рост доходов населения, так и ситуация в сфере безопасности.

За январь-июнь 2026 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1 554,8 млрд грн. Это на 8,9% больше чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время выдача наличных из банковских касс выросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.

Почему так

Увеличение поступлений наличных денег в банки объясняют оживлением экономической активности во втором квартале и стабильным потребительским спросом. В частности, доходы населения росли благодаря повышению заработных плат и пенсий.

В то же время на рост спроса на наличные деньги влияли и риски безопасности. Из-за интенсивных воздушных атак и разрушения производственной, энергетической инфраструктуры и жилья украинцы стали больше склоняться к хранению части денежных средств именно в наличной форме.

Читайте также В обращении возросло количество наличности: каких банкнот больше всего

Больше всего наличных из банковских касс в первом полугодии выдавали для операций клиентов с использованием платежных карт — 85,5% от общего объема расходов. Еще 4,9% пришлось на приобретение иностранной валюты у клиентов, а 3,4% - на подкрепление операторов почтовой связи.

Основными источниками поступления наличных в банковские кассы были:

торговая выручка — 31,4%,

операции клиентов с платежными картами — 28%,

продажа иностранной валюты — 15,3%,

выручка от всех видов услуг — 12,2%.

Ранее мы сообщали, что казалось бы, эпоха наличности подходит к концу: с тех пор, когда после пандемии мир перешел на бесконтактные платежи, цифровые кошельки стали обыденностью. Однако много людей в мире, в том числе и украинцы, продолжают хранить, рассчитываться фиатными деньгами. Finance.ua выделил 5 причин, почему наличные остаются «живыми» даже в цифровом мире.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.