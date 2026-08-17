0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки выдали из касс более 1,6 трлн грн наличных за полгода

87
Наличные средства
Наличные средства
Украинцы все активнее пользуются наличными деньгами — за первое полугодие 2026 года банки выдали из касс более 1,6 трлн грн. При этом в банковские кассы также поступило больше денег, чем годом ранее. На динамику повлияли как оживление экономики и рост доходов населения, так и ситуация в сфере безопасности.
Об этом идет речь в статистике Нацбанка Украины.
За январь-июнь 2026 года объем поступлений наличных денег в кассы банков составил 1 554,8 млрд грн. Это на 8,9% больше чем за аналогичный период 2025 года.
В то же время выдача наличных из банковских касс выросла на 8,7% — до 1 602,4 млрд грн.
Банки выдали из касс более 1,6 трлн грн наличных за полгода

Почему так

Увеличение поступлений наличных денег в банки объясняют оживлением экономической активности во втором квартале и стабильным потребительским спросом. В частности, доходы населения росли благодаря повышению заработных плат и пенсий.
В то же время на рост спроса на наличные деньги влияли и риски безопасности. Из-за интенсивных воздушных атак и разрушения производственной, энергетической инфраструктуры и жилья украинцы стали больше склоняться к хранению части денежных средств именно в наличной форме.
Читайте также
Больше всего наличных из банковских касс в первом полугодии выдавали для операций клиентов с использованием платежных карт — 85,5% от общего объема расходов. Еще 4,9% пришлось на приобретение иностранной валюты у клиентов, а 3,4% - на подкрепление операторов почтовой связи.
Основными источниками поступления наличных в банковские кассы были:
  • торговая выручка — 31,4%,
  • операции клиентов с платежными картами — 28%,
  • продажа иностранной валюты — 15,3%,
  • выручка от всех видов услуг — 12,2%.
Ранее мы сообщали, что казалось бы, эпоха наличности подходит к концу: с тех пор, когда после пандемии мир перешел на бесконтактные платежи, цифровые кошельки стали обыденностью. Однако много людей в мире, в том числе и украинцы, продолжают хранить, рассчитываться фиатными деньгами. Finance.ua выделил 5 причин, почему наличные остаются «живыми» даже в цифровом мире.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныСнятие наличных
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems