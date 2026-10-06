В Польше водителей штрафуют за «мигание» фарами

В Польше водитель, мигающий фарами, чтобы предупредить других участников движения о полицейском контроле, может получить штраф. Причем, правоохранители уже используют дроны, чтобы выявлять таких нарушителей.

Об этом говорится в публикации пресс-службы полиции польского города Мысленицы (Policja Myślenice) в Facebook.

Как полиция ловила водителей

30 сентября 2026 года дорожная полиция провела специальные операции с использованием дрона. Правоохранители наблюдали за движением транспорта в двух муниципалитетах — Мысленицы (Myślenice) и Токарне (Tokarnia).

По результатам операции полицейские проверили 71 транспортное средство и зафиксировали всего 76 правонарушений.

При этом 47 водителей предупреждали других участников движения о полицейском контроле с помощью фар.

В местной полиции подчеркнули, что такое мигание является правонарушением. Правоохранители объясняют это тем, что водитель, которого предупредили о контроле, может находиться, в частности, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или находиться в розыске.

Какой штраф грозит

За предупреждение других водителей о полицейском контроле с помощью фар предусмотрен штраф в 200 злотых — около 2300 грн по состоянию на 5 октября 2026 года.

Кроме того, водителю начисляют 4 штрафных балла.