ТОП стран, на банкнотах которых изображены женщины: кто они (фото)

Согласно опросу шведской кредитной компании Advisa, всего на 15% недавних иностранных банкнот были изображены портреты женщин.

Относительно бумажных денег, по крайней мере, одно изображение человека, включая скульптуры, было на 64 процентах банкнот (405 банкнот). На 81 из них была изображена как минимум одна женщина, пишет rankingroyals

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Как изображены женщины

Многие изображенные женщины — неизвестные фигуры, например фермер, выращивающий хлопок в Анголе, ученый в Канаде и группа танцовщиц в Индонезии. Некоторые, например леди Гиберния, изображенная на банкнотах Ирландии, являются олицетворением национальной идентичности. Однако самая выдающаяся женщина на банкноте — королева Елизавета II.

Женщины на банкнотах представлены в разных профессиях. Среди них бывший президент, военный лидер партизан и судовладелец.

Самая популярная профессия

Это поэтесса или писательница. Шестнадцать законопроектов представляют женщин-авторов, в частности Астрид Линдгрен, автор «Пеппи Длинный чулок» из Швеции, и Джейн Остин из Великобритании. Королева Елизавета II, конечно, оказывает непропорционально большое влияние на эти цифры. Она фигурирует на восьми разных законопроектах из четырех других стран, участвующих в анализе.

Женщины изображены на каждой из современных банкнот Австралии, что делает ее единственной страной, где это делается. Скандинавские страны также имеют хорошие результаты. На 60 процентов датских банкнот и 50 процентов шведских банкнот изображены женщины.

Канада была первой страной, выпустившей деньги с изображением королевы Елизаветы II. Британская монархиня была еще только 9-летней принцессой, когда Канада разместила ее на банкноте в 20 долларов в 1935 году. Сейчас королеву Елизавету можно найти на банкнотах в 19 разных странах. Она находится на банкнотах стоимостью 1, 5, 25, 50 и 100 долларов на Каймановых островах.

Единственный раз, когда женщина появилась на заметном месте на банкноте США, была в конце 1800-х годов, когда Марта Вашингтон, супруга президента Джорджа Вашингтона, появилась на серебряном сертификате в 1 доллар. Однако отсутствие женских банкнот в Соединенных Штатах может скоро закончиться. Администрация Байдена возобновляет попытки разместить Гарриет Табман на купюре в 20 долларов, что было приостановлено несколько лет.

Обзор стран, на банкнотах которых изображены женщины.

1. Великобритания

В 1956 году Казначейство Великобритании предоставило Банку Англии разрешение использовать изображение королевы в новой серии банкнот.

Флоренс Найтингейл была первой исторической женщиной, появившейся на одной из наших банкнот (1820−1910). Ее признают основательницей современного медсестринского дела. Кроме королевы Елизаветы Фрай, Джейн Остин — единственные женщины, появляющиеся на банкнотах Банка Англии с 1970 года. Наиболее узнаваемыми банкнотами фунта стерлингов, которые сейчас в обращении, являются банкноты Банка Англии серии F и серии G номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. От Австралии до Тринидада и Тобаго портрет королевы Елизаветы II украшал валюты 33 разных стран чаще, чем любая другая личность.

Лицо королевы Елизаветы II, впервые представленное в 1990 году, изображено на аверсе всех этих банкнот. Джейн Остин, написавшая некоторые из хитов, таких как «Гордость и предубеждение», «Ум и чувства» и «Эмма», заменит натуралиста Чарльза Дарвина на лицевой стороне новой банкноты в 10 фунтов стерлингов, сообщил центральный банк Великобритании в июле 2013 года.

2. Австралия

Австралийские банкноты являются одними из самых гендерно равных в мире, и сейчас на каждой находящейся в обращении банкноте изображена женщина. Так кто на их стороне? На них изображены королева Елизавета II, социальный реформатор Дама Мэри Гилмор, бизнесвумен Мэри Рейби, социальная работница и первая женщина-парламентарий Австралии Эдит Кован, а также вокалистка Дама Нелли Мельба.

На первой полимерной 10-долларовой банкноте изображена «старая австралийская писательница». Дама Мэри Гилмор — «вирусная и национально известная писательница», согласно данным Резервного банка Австралии. Кроме того, банкнота чествует Мэри Рейби, каторжницу, высадившуюся в Австралии и впоследствии учредившую прибыльный бизнес в сфере судоходства и торговли, а также Джона Флинна, который был пионером первой в мире воздушной медицинской службы, сегодня известной как Королевская летательная больничная служба.

На 100-долларовых банкнотах изображены акация пикантная и австралийская масочная сова. Лицо сэра Джона Монаша и дамы Нелли Мельбы на 100-долларовых банкнотах взяты из тех же фотографий, что и на оригинальной полимерной 100-долларовой банкноте.

3. Аргентина

Мара Эва Дуарте де Перон, более известная как Ева Перон или Эвита, была первой леди Аргентины с 1946 года до своей смерти в 1952 году. Ее изображение изображено на банкноте номиналом 100 песо страны. Кроме того, на обороте банкноты в 100 аргентинских песо есть изображение статуи Ara Pacis Augustae, алтаря римской богини Мира. Бывшая первая леди Аргентины Ева Перон, известная как Эвита на экране, сцене и песнях, была первой женщиной, которая появилась на валюте страны.

4. Канада

Виола Десмонд, пионер движения за гражданские права из Новой Шотландии, была выбрана лучшей на канадской 10-долларовой купюре. Виола Десмонд была выбрана из короткого списка пяти женщин, чтобы стать первой канадкой, чье изображение было самостоятельно представлено на канадской 10-долларовой купюре 8 декабря 2016 года. Виола также была первым темнокожим человеком, не принадлежащим к королевской семье, и чье изображение было на 10-долларовой купюре.

7 ноября 2012 года впервые были выпущены нынешние 20-долларовые банкноты. Это полимерная банкнота с портретом королевы Елизаветы II на лицевой стороне и мемориалом битвы при Вими-Ридже на обороте. Суверен, характеризующийся как «человеческое воплощение Короны в Канаде», является основным символом монархии. Ее изображение символизирует канадский суверенитет и правительственную власть — ее изображение, например, появляется на монетах, а портрет изображен в официальных зданиях.

5. Швеция

Швеция доминирует на вершине рейтинга Всемирного экономического форума по глобальному гендерному разрыву, поэтому не удивительно, что Швеция значительно опережает других, когда речь идет о достижении женщин на своей валюте. К примеру, оперная певица Дженни Линд изображена на банкноте в 50 крон, а Сельма Лагерлеф, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе, — на банкноте в 20 крон.

На банкнотах Швеции также изображены три другие женщины: Биргит Нильссон, Дженни Линд и Грета Гарбо, что обеспечивает равное гендерное распределение на банкнотах страны 50/50.

Писательница Астрид Линдгрен, певица Биргит Нильссон и икона кино Грета Гарбо будут изображены на банкнотах номиналом 20, 500 и 100 крон позже этого года.

6. Турция

Фатма Алие Топуз, писательница, колумнистка и борьба за права женщин, умершая в 1936 году, изображена на турецкой валюте в 50 лир. Фатма Алие Ханм, также известная как Фатма Алие, была турецкой писательницей-романисткой, колумнисткой, эссеисткой, феминисткой и гуманитарной деятельницей.

Хотя турецкая писательница Зафер Ханм ранее опубликовала роман в 1877 году, литературные круги считают Фатму Алие Ханм первой женщиной-романисткой в ​​турецкой литературе и исламском мире благодаря ее пяти романам. На банкнотах в 50 турецких лир, напечатанных в 2009 году, изображена Фатма Алие.

7. Мексика

На банкноте номиналом 500 песо Мексики изображен автопортрет художницы Фриды Кало, тогда как на банкноте номиналом 200 песо изображена ученая и писательница XVII века, Сор Хуану Инес де ла Крус, также известная как Десятая Муза.

Кроме того, легендарные мексиканские художницы Диего Ривера (1886−1957) и Фрида Кало (1907−1954) изображены на лицевой и оборотной сторонах новых банкнот номиналом 500 песо (стоимостью около 40 долларов США), начиная с 31 августа 2010 года. Банкнота номиналом 500 песо была выпущена в честь столетия Мексиканской революции.

8. Украина

Портрет Ларисы Петровны Косач-Квитки, более известной как Леся Украинка, изображен на банкноте номиналом 200 украинских гривен. Леся Украинка, украинская поэтесса и романистка, изображена на банкноте номиналом в 200 гривен.

Это единственная женщина, чей портрет когда-нибудь украшал украинские банкноты, была одним из самых выдающихся литературных деятелей Украины. В 1913 году скончалась писательница, поэтесса и феминистическая активистка.

9. Новая Зеландия

Кейт Шеппард, ключевая фигура в борьбе за избирательное право в Новой Зеландии, изображена на десятидолларовой купюре страны. Это была первая страна, введшая всеобщее избирательное право в 1893 году. Тем временем королева Елизавета II изображена на 20-долларовой купюре.

10. Южная Корея

Здесь на банкноте изображена Син Саимдан, художница, писательница, каллиграфия и поэтесса.

11 Грузия