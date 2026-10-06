В Raiffeisen не видят риска захвата активов россией

Raiffeisen пытается выйти из россии с 2022 года

Raiffeisen Bank International в настоящее время не видит признаков экспроприации своего российского бизнеса. В то же время, австрийский банк хочет как можно быстрее покинуть российский рынок после нескольких неудачных попыток продать свое подразделение.

Об этом заявил генеральный директор банка Майкл Геллерер, передает Reuters.

«Я никогда не получал от российских властей никакого прямого заявления по этому поводу», — сказал Геллерер. В то же время, он признал риск введения внешнего управления или даже экспроприации западных компаний в россии.

По словам гендиректора, банк стремится покинуть страну как можно скорее.

«Если бы у меня была возможность выйти из россии завтра, я бы это сделал», — отметил Геллерер.

Raiffeisen пытается выйти из россии с 2022 года

Банк рассматривает возможность выхода с российского рынка с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Такой шаг сложный и требует многочисленных согласований, в частности со стороны российских властей.

В то же время, несколько попыток австрийского банка продать российское подразделение не завершились успешно.

В этом месяце россия передала под государственное управление российские активы немецкой розничной сети Metro. Ранее аналогичные меры применили к швейцарской продовольственной группе Nestlé и французской розничной сети Auchan. Кремль в обоих случаях заявлял, что на такие решения повлияли враждебные действия со стороны недружественных стран.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что региональный суд в Вене заочно обязал находящуюся под санкциями Европейского Союза российскую компанию Rasperia выплатить Raiffeisen Bank International (RBI) около €3,15 млрд ($3,60 млрд) компенсации.