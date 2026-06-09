НБУ требует компенсации после инцидента с инкассаторами Ощадбанка Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил о необходимости объективного расследования всех обстоятельств захвата инкассаторов и ценностей Ощадбанка, а также выплаты надлежащей компенсации за нанесенный физический и моральный ущерб.

Об этом Пышный сообщил в Facebook.

Он напомнил, что на прошлой неделе венгерские СМИ обнародовали материалы о роли Виктора Орбана в инциденте с задержанием ценностей Ощадбанка. Заявление в Фейсбуке опубликовал действующий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр: «Виктор Орбан лично руководил работой правоохранительных органов и спецслужб. Он сам мог принимать решение о проведении рейдов или о затягивании расследований. Он должен взять на себя ответственность».

Позиция Нацбанка

По словам Пышного, после инцидента Национальный банк оперативно запросил все необходимые документы для проверки и сформировал свою позицию. «Уже на следующее утро мы вместе с МИД и Ощадбанком дали оценку произошедшему. Это преступление», — подчеркнул он.

Глава НБУ отметил, что стандартная, прозрачная и должным образом документированная банковская операция стала объектом преступного нападения.

В то же время часть украинского информационного пространства распространяла альтернативные версии событий.

«Мы увидели синхронное появление почти идентичных по содержанию сообщений, авторы которых продвигали нарративы бывшей венгерской или, возможно, российской преступной власти, создавая вокруг инцидента информационный шум из домыслов и псевдорасследований», — заявил Пышный.

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Он также упомянул распространенные в информационном пространстве утверждения о якобы неправильном маршруте, участии граждан Сербии, коррупционном происхождении средств, ненадлежащей упаковке золота и других версий, которые назвал безосновательными. «Венгерские власти публично это еще раз признали — задержание было незаконным. Правда имеет значение. Позиция и готовность ее отстаивать также имеют значение», — добавил Пышный.

Пышный добавил, что Национальный банк продолжит взаимодействие с европейскими институциями для проведения объективного расследования всех обстоятельств инцидента и получения надлежащей компенсации за причиненный вред.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны 2 инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом из Вены перевозили в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

Инкассаторские автомобили транспортировали дережные средства и банковские металлы, принадлежащие Ощадбанку и предназначавшиеся для обеспечения наличного обращения в Украине.

6 марта семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, задержанных правоохранительными органами Венгрии, вернулись в Украину.

12 марта Ощадбанку вернули два инкассаторских автомобиля.

6 мая 2026 года Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.

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