Ощадбанк заявил об отмене в Венгрии незаконных решений в отношении его работников

Ощадбанк добился полной отмены незаконных решений в отношении своих сотрудников в Венгрии
В понедельник, 18 мая, Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка. Кроме того, венгерская сторона приняла решение немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Причина такого решения

Основанием для принятия такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предварительных выводов о якобы угрозе национальной безопасности со стороны украинских граждан.
Примечательно, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не стала ожидать завершения судебного разбирательства в Будапеште и самостоятельно отменила примененные ограничения.
Таким образом, полностью отменены все ограничения, введенные 6 марта 2026 года, когда венгерские власти приняли решение о депортации украинских граждан — инкассаторов Ощадбанка — и запрет на их въезд в страны Шенгенской зоны.
«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права», — отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка, возглавлявший команду банка в Венгрии.

Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии

5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны 2 инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом из Вены перевозили в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Инкассаторские автомобили транспортировали средства и банковские металлы, которые принадлежали Ощадбанку и были предназначены для обеспечения наличного обращения в Украине.
6 марта семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были задержаны правоохранительными органами Венгрии, вернулись в Украину.
12 марта Ощадбанку вернули два инкассаторских автомобиля.
6 мая 2026 года Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
По материалам:
Finance.ua
