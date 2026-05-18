Ощадбанк заявил об отмене в Венгрии незаконных решений в отношении его работников
В понедельник, 18 мая, Генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии отменила решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка. Кроме того, венгерская сторона приняла решение немедленно удалить соответствующие записи из государственных реестров.
Основанием для принятия такого решения стало официальное сообщение компетентного органа по вопросам конституционной защиты Венгрии об отзыве предварительных выводов о якобы угрозе национальной безопасности со стороны украинских граждан.
Примечательно, что это сообщение поступило уже после обжалования соответствующих решений в судебном порядке. При этом венгерская сторона не стала ожидать завершения судебного разбирательства в Будапеште и самостоятельно отменила примененные ограничения.
Таким образом, полностью отменены все ограничения, введенные 6 марта 2026 года, когда венгерские власти приняли решение о депортации украинских граждан — инкассаторов Ощадбанка — и запрет на их въезд в страны Шенгенской зоны.
«Полная отмена незаконных решений в отношении наших сотрудников является подтверждением правоты Ощадбанка. Мы защитили не только права наших людей, но и репутацию государственного финансового института, действующего исключительно в рамках международного права», — отметил Юрий Кацион, председатель правления Ощадбанка, возглавлявший команду банка в Венгрии.
Что известно о задержании сотрудников Ощадбанка в Венгрии
5 марта 2026 года в Венгрии были задержаны 2 инкассаторских автомобиля Ощадбанка вместе с бригадой инкассаторов, которые транзитом из Вены перевозили в Киев 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
Инкассаторские автомобили транспортировали средства и банковские металлы, которые принадлежали Ощадбанку и были предназначены для обеспечения наличного обращения в Украине.
6 марта семь сотрудников службы инкассации Ощадбанка, которые были задержаны правоохранительными органами Венгрии, вернулись в Украину.
12 марта Ощадбанку вернули два инкассаторских автомобиля.
6 мая 2026 года Ощадбанк вернул задержанные в Венгрии денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.