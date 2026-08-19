НБУ применил меры воздействия к пяти финкомпаниям — детали Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

НБУ применил меры воздействия к пяти финкомпаниям — детали

Национальный банк Украины применил меры воздействия к пяти финансовым компаниям.

Относительно штрафа и письменного предостережения

К ООО «ФК «АТЛАНА» применены меры воздействия в виде штрафа и письменного предостережения за нарушение требований законодательства о финансовых услугах.

Штраф в размере 198 881,00 грн и письменное предостережение применены за нарушение требований:

части третьей статьи 46 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях»;

пункта 43 главы 3 раздела II Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2023 № 199 (с изменениями) (далее — Положение № 199);

пункта 16 раздела III Положение об осуществлении безвыездного надзора за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2023 № 162 (с изменениями).

Также меры воздействия применены за выявленный недостаток в деятельности ООО «ФК «АТЛАНА» в части обеспечения взаимодействия с Национальным банком по соблюдению требований законодательства Украины относительно своевременного и полного предоставления регулятору информации, объяснений, документов и/или их копий по требованию Национального банка.

К ООО «ФК «ФИНСТАЙЛ» применены меры воздействия в виде штрафа и письменного предостережения за нарушение требований законодательства о финансовых услугах.

Штраф в размере 182 807,70 грн и письменное предостережение применены за нарушение требований пункта 5 раздела I Правил составления и предоставления отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг в Национальный банк Украины, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 25 ноября 2021 № 123 (с изменениями).

А также за выявленный недостаток в деятельности ООО «ФК «ФИНСТАЙЛ» в части отсутствия автоматизации ведения учета в учреждении, которая обеспечивала бы формирование файлов с показателями подаваемой в Национальный банк в автоматическом режиме, за недостаточность принятых мер по организации надлежащего контроля за полнотой и достоверностью данных отчетности, что несет риск допущения.

ООО «ФК «АТЛАНА» и ООО «ФК «ФИНСТАЙЛ» обязаны уплатить штрафы в течение месяца со дня вступления решения в силу и до 08 сентября 2026 года устранить нарушения и недостаток в деятельности, указанные в письменной оговорке.

Относительно штрафа и отзыва лицензии

К ООО «ФК «ГРОУВЕЙ» применены меры воздействия в виде штрафа за нарушение требований законодательства о финансовых услугах и отзыв лицензии на деятельность финансовой компании.

Штраф в размере 216 175,00 грн применен за нарушение пункта 189 главы 15 раздела II Положения № 199, абзаца первого пункта 12 раздела III, пункта 39, абзаца первого пункта 42 раздела IV Положения о требованиях к системе корпоративного управления и системы внутреннего контроля финансовой компании 2024 № 185 (с изменениями).

ООО «ФК «ГРОУВЕЙ» обязано уплатить штраф в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Отдельным решением Национальный банк отозвал лицензию у ООО «ФК «ГРОУВЕЙ» из-за нарушения требования пункта 43 главы 3 раздела II Положения № 199, а именно невыполнение решения Комитета по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг Национального банка от 06 июля 2026 года № 21/4.

Относительно остановки отдельного вида операций

К ООО «ПРОФИТ ФАЙНЕНС» и ООО «ФК «ЭСАЙМЕНТ» применены меры воздействия в виде приостановления до 17 августа 2027 года отдельного вида операций, а именно предоставление другим лицам средств на условиях договора возвратной финансовой помощи.

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