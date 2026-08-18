Anthropic увеличила доходы более чем в 14 раз: компания готовится к IPO 18.08.2026, 00:16 — Фондовый рынок

Anthropic, news.sky.com

Компания, еще недавно считавшаяся аутсайдером в гонке искусственного интеллекта, стремительно набирает обороты. Anthropic, разработчик чат-бота Claude, во втором квартале 2026 года получила более $11,5 млрд дохода — более чем в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие предварительные показатели компания раскрыла потенциальным инвесторам в преддверии возможного масштабного выхода на биржу.

Об этом пишет Bloomberg

Доходы Anthropic

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Bloomberg, во втором квартале 2026 года предыдущий доход Anthropic превысил $11,5 млрд.

Для сравнения:

во II квартале 2025 года — $787 млн;

в I квартале 2026 года — $4,73 млрд;

во II квартале 2026 года — более $11,5 млрд.

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Таким образом, за год показатель вырос более чем в 14 раз.

Во втором квартале компания также впервые получила положительную скорректированную операционную прибыль, говорится в документах. В то же время цифры пока предварительные и могут быть пересмотрены.

Anthropic набирает клиентов и конкурирует с OpenAI

Стремительный рост происходит на фоне борьбы Anthropic с давним конкурентом — OpenAI — за корпоративных клиентов.

Claude активно используют профессионалы, в частности, для автоматизации и выполнения задач, связанных с программированием. Еще недавно Anthropic считалась одним из аутсайдеров в гонке ИИ, однако в последнее время компания значительно усилила свои позиции.

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В мае годовой темп доходов Anthropic превысил $47 млрд. Для OpenAI этот показатель составляет более $40 млрд, хотя компании могут рассчитывать его по разным методикам.

Anthropic уже проводит встречи с потенциальными инвесторами перед возможным крупным IPO. Компания конфиденциально подала документы для выхода на биржу и работает над подготовкой размещения из Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

Привлеченные на бирже средства компания планирует использовать, чтобы сохранить преимущество OpenAI и других разработчиков ИИ. В то же время AI-компании тратят сотни миллиардов долларов на разработку самых современных моделей.

Если Anthropic выйдет на биржу уже осенью, она может опередить не только OpenAI, но и китайскую AI-компанию DeepSeek, также готовящуюся к IPO.

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