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ФГИ готовит к продаже конфискованный отель «AmstelSki» в Буковеле — детали (фото)

Фондовый рынок
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ФГИ готовит к продаже конфискованный отель «AmstelSki» в Буковеле — детали (фото)
ФГИ готовит к продаже конфискованный отель «AmstelSki» в Буковеле — детали (фото)
ФГИ готовит к продаже конфискованный отель «AmstelSki» в Буковеле.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
Руководитель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха и заместитель Елена Спирина совершили рабочий визит в гостиничный комплекс «AmstelSki», расположенный непосредственно возле горнолыжных подъемников курорта Буковель.

История

Ранее эта гостиница принадлежала подсанкционному лицу — Вячеславу Заневскому (офицеру вс рф и бывшему руководителю охраны Януковича).
После начала полномасштабного вторжения Заневский обеспечивал безопасность при строительстве стратегических военно-логистических объектов россиян (в частности, моста через реку Кальмиус в Мариуполе — части сухопутного коридора из Ростова-на-Дону в Крым); помогал российским войскам выявлять украинских патриотов, участников АТО и военнослужащих ВСУ на временно оккупированных территориях.
По решению ВАКС от 05.02.2025 имущество окончательно взыскано в доход государства. Сейчас оно находится в ведении ФГИУ.
Речь идет о 100% корпоративных прав ООО «АМСТЕЛ-СКИ», земельных участках под комплексом, 5 зарегистрированных торговых марок, среди которых бренды «AmstelSki» и «DeMolen».
Фонд уже сменил руководство на объекте для обеспечения прозрачной деятельности и качественной предприватизационной подготовки. Все судебные аресты и обременения, наложенные на имущество общества, усилиями ФГИ уже отменены.
ФГИ готовит к продаже конфискованный отель «AmstelSki» в Буковеле — детали (фото)
В настоящее время идет процесс государственной регистрации прав собственности на землю за государством, инвентаризация и подготовка к оценке.
«Российские активы и имущество коллаборантов должны работать на победу и восстановление Украины. Должны превращать конфискованные объекты в реальный ресурс для нашей экономики», — подчеркнул глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.
По материалам:
Finance.ua
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