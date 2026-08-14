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Днепровский металлургический завод может быть признан банкротом

Фондовый рынок
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Днепровский металлургический завод может быть признан банкротом
Днепровский металлургический завод может быть признан банкротом
В Хозяйственный суд Днепропетровской области поступило заявление о признании банкротом ЧАО «Днепровский металлургический завод» (ДМЗ). Инициатором возбуждения дела выступило ООО «ГИР-Интернешнл».
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал издания «Долг.Эксперт».
Делу присвоен номер 904/4867/26, его будет рассматривать судья Анастасия Соловьева. Подача заявления открывает новый этап в попытках предприятия урегулировать продолжающиеся с 2020 года проблемы с неплатежеспособностью.
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От санации к превентивной реструктуризации

Процедура санации ДМЗ была запущена в 2020 году. Тогда план охватывал требования 235 кредиторов на сумму более 1,246 млрд. грн. В 2022 году условия изменили, предусмотрев отсрочку и списание 20% долга.
В октябре 2025 года суд открыл по заводу процедуру превентивной реструктуризации, а в январе 2026 года утвердил соответствующий план сроком до 2028 года, закрыв предварительную санацию. Впрочем, за время действия этих механизмов общий долг предприятия не сократился, а наоборот вырос примерно до 1,310 млрд. грн.
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ООО «ГИР-Интернешнл» оспорило утверждение плана реструктуризации, указав на отсутствие конкретных источников погашения более 1,3 млрд грн долга и критическое финансовое состояние предприятия.
12 августа Верховный Суд частично удовлетворил жалобу кредитора, отменил решение судов предыдущих инстанций об утверждении плана реструктуризации и вернул дело на рассмотрение в суд первой инстанции.
Параллельно кредитор обратился с отдельным заявлением об открытии полноценного дела о банкротстве ДМЗ, отмечая, что завод более пяти лет не выполняет обязательств, а изменение возобновляемых процедур не дает результата.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская металлургия теряет позиции из-за войны, барьеров ЕС и дешевого импорта. В первом полугодии производство стали в стране сократилось на 3%, а добыча железной руды — на 18,8%.
По материалам:
Діло
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