Как дистанционно получить справку о банкротстве: алгоритм действий

Молодая женщина работает на ноутбуке, Фото: freepik
Справку о нахождении предпринимателя или компании в процедуре банкротства можно получить дистанционно. Услуга бесплатная, а электронная справка формируется автоматически по запросу пользователя.
Об этом сообщили в Львовском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.
Указывается, что каждая справка обязательно содержит QR-код. Это ее главный атрибут, содержащий прямую ссылку на оригинал документа.
Данные справки актуальны именно на дату ее формирования. Документ можно сохранить в формате PDF или распечатать.

Как получить справку о банкротстве онлайн

Получение информации производится исключительно в электронной форме через специализированную страницу Министерства юстиции Украины.
Пошаговая инструкция:
  • Перейдите на портал и авторизуйтесь. Доступ к открытой части сервиса возможен только при условии аутентификации и авторизации запрашивающего на веб-портале электронных сервисов.
  • Сформируйте запрос. Укажите параметры поиска (код ЕГРПОУ для компаний или данные для ФЛП/физлиц).
  • Получите результат. Справка формируется автоматически программными средствами и предоставляется в день запроса.
В ведомстве отмечают, данные о банкротстве физических лиц-предпринимателей могут учитываться по двум разным параметрам: по номеру записи в Едином государственном реестре (ЕГР) о проведении государственной регистрации и по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (ИНН).
Формирование двух отдельных справок гарантирует получение полной информации о состоянии предпринимателя.
«Справка предоставляется мгновенно, за исключением случаев технических работ на сервере или сбоев в работе подсистем Минюста. Если система временно не работает, попробуйте повторить запрос позже», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
