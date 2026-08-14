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Anthropic хочет купить ИИ-стартап Decart за $6 млрд — Bloomberg

Фондовый рынок
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Эта сделка может стать самым большим поглощением в истории Anthropic
Эта сделка может стать самым большим поглощением в истории Anthropic
Компания Anthropic ведет переговоры о приобретении разработчика искусственного интеллекта Decart примерно за $6 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.

Зачем Anthropic покупает Decart

Это соглашение, которое сейчас находится на стадии согласования, может стать самым большим поглощением в истории Anthropic в преддверии долгожданного первоначального публичного размещения акций.
Основная цель покупки — доступ к технологиям Decart, которые оптимизируют работу вычислительных чипов и снижают стоимость обучения моделей.
Это позволит Anthropic более эффективно масштабировать инфраструктуру и удовлетворять растущий спрос на услуги, минимизируя затраты на дорогостоящие вычислительные мощности.
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Помимо повышения эффективности Decart специализируется на создании «моделей мира», способных имитировать физическую реальность для сфер автономного вождения и электронной коммерции.
В случае завершения сделки команда стартапа, основанного в 2023 году, присоединится к подразделению Anthropic по вопросам выводов (инференса) и эффективности.

Decart выросла в оценке

Финансовый потенциал стартапа подтверждается его стремительным развитием: еще в мае 2026 года компания была оценена почти в $4 млрд во время раунда финансирования с участием Nvidia, Adobe и других инвесторов.
Такая сумма существенно превысила отметку в $3,1 млрд, зафиксированную в августе 2025 года.
По материалам:
Mind
AnthropicИИ
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