Помимо повышения эффективности Decart специализируется на создании «моделей мира», способных имитировать физическую реальность для сфер автономного вождения и электронной коммерции.
В случае завершения сделки команда стартапа, основанного в 2023 году, присоединится к подразделению Anthropic по вопросам выводов (инференса) и эффективности.
Decart выросла в оценке
Финансовый потенциал стартапа подтверждается его стремительным развитием: еще в мае 2026 года компания была оценена почти в $4 млрд во время раунда финансирования с участием Nvidia, Adobe и других инвесторов.
Такая сумма существенно превысила отметку в $3,1 млрд, зафиксированную в августе 2025 года.