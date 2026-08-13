Кто покупает известный баскетбольный клуб за $12,5 млрд. Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Кто покупает известный баскетбольный клуб за $12,5 млрд.

Американский баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лэйкерс» (Los Angeles Lakers) готовят продать за $12,5 млрд.

Покупателями выступают венчурный инвестор Джошуа Кушнер и бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер. Соглашение станет самой дорогой продажей спортивной франшизы в истории.

Об этом сообщает ESPN

Сумма сделки в $12,5 млрд больше чем на четверть превышает предыдущий рекорд оценки клуба ($10 млрд). Процесс продажи еще предстоит официально утвердить советом управляющих NBA, заседание которого запланировано на следующий месяц в Нью-Йорке.

Сначала Кушнер и Айгер планировали участвовать в создании новой франшизы NBA в Лас-Вегасе, однако решили приобрести «Лейкерс» у нынешнего владельца Марка Уолтера. Отметим, что Уолтер выкупил контрольный пакет акций в семье Басс только в прошлом году за $10 млрд.

«Лос-Анджелес Лейкерс» является одной из самых успешных команд в истории Национальной баскетбольной ассоциации, имея в своем наследии 17 чемпионских титулов лиги.

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