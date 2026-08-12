0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФГВФЛ пополнил госбюджет на 46 млрд. грн: почему государство недополучило еще почти 2 млрд. грн

Фондовый рынок
22
ФГВФЛ пополнил госбюджет на 46 млрд. грн: почему государство недополучило еще почти 2 млрд. грн
ФГВФЛ пополнил госбюджет на 46 млрд. грн: почему государство недополучило еще почти 2 млрд. грн
С начала полномасштабного вторжения банки в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц перечислили в государственный бюджет 1,3 млрд грн на погашение своих налоговых обязательств перед Государственной налоговой службой, которая по действующему законодательству является кредитором седьмой-восьмой очередей.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Еще более 13,3 млрд грн Фонд направил на погашение обязательств перед Государством по заимствованиям во время системного банковского кризиса 2014−17 годов.
Именно эта сумма могла бы быть больше свыше 1,7 млрд грн, если бы не действия бывших собственников ПАО «Укринбанк», законность которых Фонд сейчас обжалует в суде (№ 925/698/16).

Суть дела

Бывшие владельцы ПАО «Укринбанк» годами делают невозможными расчеты с кредиторами по процедуре, предусмотренной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», блокируя проведение ликвидационной процедуры банка и выведя из него все активы.
Во время полномасштабной войны возврат почти 2 миллиардов гривен в государственный бюджет приобретает особый вес, ведь речь идет о средствах, которые могли бы усилить финансовую состоятельность страны в условиях вооруженной агрессии рф.
Напомним, после внедрения Фондом в ПАО «Укринбанк» временной администрации и выплат его вкладчикам 1,8 млрд грн бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и перерегистрировали юридическое лицо ПАО «Укринбанк» с юридическим лицом ПАО «Укринбанк» с адресом места. лицо по новому адресу в г. Северодонецке (ныне оккупировано г. Северодонецк).
После этого активы ПАО «Укринбанк» были выведены под контроль ПАО «Укринком», из-за чего расчеты с кредиторами банка остановились. А сейчас ПАО «Укринком» пошло в контролируемое банкротство в статусе небанковского учреждения. Такая процедура не защищает кредиторов банка и фактически делает невозможным возврат Фондом средств Государству.
В целом с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ передал в госбюджет активы и средства дочерних структур российских госбанков — МР Банка и Проминвестбанка — в эквиваленте 28,8 млрд грн. Также 3,3 млрд грн перечислил государству как кредитору 9-й очереди АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») под управлением Фонда.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems