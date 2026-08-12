ФГВФЛ пополнил госбюджет на 46 млрд. грн: почему государство недополучило еще почти 2 млрд. грн Сегодня 15:33 — Фондовый рынок

ФГВФЛ пополнил госбюджет на 46 млрд. грн: почему государство недополучило еще почти 2 млрд. грн

С начала полномасштабного вторжения банки в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц перечислили в государственный бюджет 1,3 млрд грн на погашение своих налоговых обязательств перед Государственной налоговой службой, которая по действующему законодательству является кредитором седьмой-восьмой очередей.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Еще более 13,3 млрд грн Фонд направил на погашение обязательств перед Государством по заимствованиям во время системного банковского кризиса 2014−17 годов.

Именно эта сумма могла бы быть больше свыше 1,7 млрд грн, если бы не действия бывших собственников ПАО «Укринбанк», законность которых Фонд сейчас обжалует в суде (№ 925/698/16).

Суть дела

Бывшие владельцы ПАО «Укринбанк» годами делают невозможными расчеты с кредиторами по процедуре, предусмотренной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», блокируя проведение ликвидационной процедуры банка и выведя из него все активы.

Во время полномасштабной войны возврат почти 2 миллиардов гривен в государственный бюджет приобретает особый вес, ведь речь идет о средствах, которые могли бы усилить финансовую состоятельность страны в условиях вооруженной агрессии рф.

Напомним, после внедрения Фондом в ПАО «Укринбанк» временной администрации и выплат его вкладчикам 1,8 млрд грн бывшие владельцы банка внесли изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) и перерегистрировали юридическое лицо ПАО «Укринбанк» с юридическим лицом ПАО «Укринбанк» с адресом места. лицо по новому адресу в г. Северодонецке (ныне оккупировано г. Северодонецк).

После этого активы ПАО «Укринбанк» были выведены под контроль ПАО «Укринком», из-за чего расчеты с кредиторами банка остановились. А сейчас ПАО «Укринком» пошло в контролируемое банкротство в статусе небанковского учреждения. Такая процедура не защищает кредиторов банка и фактически делает невозможным возврат Фондом средств Государству.

в эквиваленте 28,8 млрд грн. Также 3,3 млрд грн перечислил государству как кредитору 9-й очереди АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») под управлением Фонда. В целом с начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ передал в госбюджет активы и средства дочерних структур российских госбанков — МР Банка и Проминвестбанка Также 3,3 млрд грн перечислил государству как кредитору 9-й очереди АО «МР Банк» (бывший «Сбербанк») под управлением Фонда.

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