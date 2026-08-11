Nvidia привлекает $500 млрд частного капитала на развитие ИИ Сегодня 20:25 — Фондовый рынок

Технологический гигант Nvidia объявил о партнерстве с шестью ведущими финансовыми институтами для запуска специальных платформ финансирования.

Цель инициативы — привлечь более $500 млрд постороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компания оставляет за собой право подкрепить сделки собственностью и гарантиями на сумму до 125 млрд долларов (до 25% от потенциального объема финансирования).

Партнерами проекта выступили мировые инвестиционные компании и банки:

Apollo

BlackRock

Blackstone

Brookfield

Goldman Sachs

KKR

Главная задача платформ финансирования — расширить доступ разработчиков передовых ШИ-моделей, корпораций, правительств и облачных провайдеров к вычислительным мощностям на базе чипов Nvidia.

В то же время, крупные инвестиционные фонды получат долгосрочные инструменты для размещения частного капитала с привязкой к объемам использования мощностей.

Діло По материалам:

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