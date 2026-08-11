Nvidia привлекает $500 млрд частного капитала на развитие ИИ
Технологический гигант Nvidia объявил о партнерстве с шестью ведущими финансовыми институтами для запуска специальных платформ финансирования.
Цель инициативы — привлечь более $500 млрд постороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
По словам генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, компания оставляет за собой право подкрепить сделки собственностью и гарантиями на сумму до 125 млрд долларов (до 25% от потенциального объема финансирования).
Партнерами проекта выступили мировые инвестиционные компании и банки:
- Apollo
- BlackRock
- Blackstone
- Brookfield
- Goldman Sachs
- KKR
Главная задача платформ финансирования — расширить доступ разработчиков передовых ШИ-моделей, корпораций, правительств и облачных провайдеров к вычислительным мощностям на базе чипов Nvidia.
В то же время, крупные инвестиционные фонды получат долгосрочные инструменты для размещения частного капитала с привязкой к объемам использования мощностей.
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