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Rozetka сокращает работников и изменяет формат работы

Фондовый рынок
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Уничтожение распределительного центра Rozetka в Броварах уже сказалось не только на работе компании, но и на ее сотрудниках. После русской атаки ритейлер вынужден пересматривать структуру штата и сокращать часть сотрудников.
Состав Rozetka в Броварах подвергся атаке россии, он был одним из ключевых объектов компании. На нем работало более 1 000 сотрудников, рассказала соучредитель Rozetka Ирина Чечоткина.
После уничтожения объекта компания пытается перевести как можно больше людей на другие рабочие места. Части работников уже предложили альтернативные вакансии на других складах.
«К сожалению, мы вынуждены оптимизировать штат и да, лично для меня это больно. Сокращение будет затрагивать некоторые отделы. Предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится. Обстоятельства оказались сильнее», — говорит Чечоткина.
После потери распределительного центра компания также планирует поскорее изменить формат работы. Речь идет об уменьшении доли собственных продаж и более активном развитии маркетплейса.
Это значит, что Rozetka будет постепенно делать больший акцент на модели, в которой товары на платформе продают сторонние продавцы, а не только сама компания.
Уничтоженный объект был открыт в 2017 году. Масштабы центра были значительными: он мог обрабатывать более 100 тысяч заказов в день. По словам совладельцев Rozetka, после российского удара объект не подлежит восстановлению.
Утрата такого центра стала серьезным ударом по логистике компании, а теперь ее последствия отразились и на работниках.
По материалам:
Телеканал 24
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