Норвежский госфонд заработал рекордные $184 млрд за полгода Сегодня 13:31 — Фондовый рынок

Флаг Норвегии

Крупнейший в мире суверенный фонд показал результат, сопоставимый с годовой экономикой целой страны. Норвежский государственный пенсионный фонд за первое полугодие получил рекордную прибыль в 1,75 трлн норвежских крон — около $184,3 млрд.

Фонд инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа. В среднем ему принадлежит 1,5% акций всех публичных компаний мира, что делает его самым крупным отдельным инвестором.

Об этом пишет Reuters

Технологические акции принесли основную прибыль

По словам гендиректора фонда Николая Тангена, результат в значительной степени обеспечили хорошие показатели фондового рынка, особенно азиатских технологических компаний.

Прибыль за первые шесть месяцев превысила предыдущий рекорд в 1,5 трлн крон, установленный в первом полугодии 2023 года. По масштабу это примерно соответствует годовому номинальному ВВП Узбекистана.

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В то же время фонд все больше концентрируется в технологическом секторе. На 10 крупнейших компаний в его портфеле приходится уже 20% от стоимости активов.

«Это чипы, чипы, чипы, чипы, чипы — мы никогда раньше не видели такой концентрации», — отметил Танген.

Что известно о фонде

Среди крупнейших технологических активов фонда — Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Taiwan Semiconductor Manufacturing.

По состоянию на 30 июня фонд владел:

1,28% Nvidia стоимостью $62 млрд,

1,24% Apple на $52 млрд,

1,17% Alphabet на $50 млрд,

1,27% Microsoft на $35 млрд,

1,7% TSMC на $34 млрд.

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Также фонд впервые раскрыл свою долю в SpaceX. Ему принадлежит 0,05% компании, что к концу июня оценивалось в $1,22 млрд. В целом фонд инвестирует примерно в 7100 компаний по всему миру, а также вкладывает средства в облигации, недвижимость и проекты по возобновляемой энергетике.

В то же время, руководство фонда предупреждает о рисках чрезмерной концентрации и отмечает, что будущие войны или экономическая депрессия могут существенно сократить стоимость его активов.

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