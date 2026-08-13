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Норвежский госфонд заработал рекордные $184 млрд за полгода

Фондовый рынок
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Флаг Норвегии
Флаг Норвегии
Крупнейший в мире суверенный фонд показал результат, сопоставимый с годовой экономикой целой страны. Норвежский государственный пенсионный фонд за первое полугодие получил рекордную прибыль в 1,75 трлн норвежских крон — около $184,3 млрд.
Фонд инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа. В среднем ему принадлежит 1,5% акций всех публичных компаний мира, что делает его самым крупным отдельным инвестором.
Об этом пишет Reuters.

Технологические акции принесли основную прибыль

По словам гендиректора фонда Николая Тангена, результат в значительной степени обеспечили хорошие показатели фондового рынка, особенно азиатских технологических компаний.
Прибыль за первые шесть месяцев превысила предыдущий рекорд в 1,5 трлн крон, установленный в первом полугодии 2023 года. По масштабу это примерно соответствует годовому номинальному ВВП Узбекистана.
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В то же время фонд все больше концентрируется в технологическом секторе. На 10 крупнейших компаний в его портфеле приходится уже 20% от стоимости активов.
«Это чипы, чипы, чипы, чипы, чипы — мы никогда раньше не видели такой концентрации», — отметил Танген.

Что известно о фонде

Среди крупнейших технологических активов фонда — Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft и Taiwan Semiconductor Manufacturing.
По состоянию на 30 июня фонд владел:
  • 1,28% Nvidia стоимостью $62 млрд,
  • 1,24% Apple на $52 млрд,
  • 1,17% Alphabet на $50 млрд,
  • 1,27% Microsoft на $35 млрд,
  • 1,7% TSMC на $34 млрд.
Также фонд впервые раскрыл свою долю в SpaceX. Ему принадлежит 0,05% компании, что к концу июня оценивалось в $1,22 млрд. В целом фонд инвестирует примерно в 7100 компаний по всему миру, а также вкладывает средства в облигации, недвижимость и проекты по возобновляемой энергетике.
В то же время, руководство фонда предупреждает о рисках чрезмерной концентрации и отмечает, что будущие войны или экономическая депрессия могут существенно сократить стоимость его активов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
SpaceXNvidiaAppleФондовый рынок
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