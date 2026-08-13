Норвежский госфонд заработал рекордные $184 млрд за полгода

Крупнейший в мире суверенный фонд показал результат, сопоставимый с годовой экономикой целой страны. Норвежский государственный пенсионный фонд за первое полугодие получил рекордную прибыль в 1,75 трлн норвежских крон — около $184,3 млрд.
Фонд инвестирует доходы Норвегии от добычи нефти и газа. В среднем ему принадлежит 1,5% акций всех публичных компаний мира, что делает его самым крупным отдельным инвестором.
Также фонд впервые раскрыл свою долю в SpaceX. Ему принадлежит 0,05% компании, что к концу июня оценивалось в $1,22 млрд. В целом фонд инвестирует примерно в 7100 компаний по всему миру, а также вкладывает средства в облигации, недвижимость и проекты по возобновляемой энергетике.
В то же время, руководство фонда предупреждает о рисках чрезмерной концентрации и отмечает, что будущие войны или экономическая депрессия могут существенно сократить стоимость его активов.