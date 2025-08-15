Негосударственные пенсионные фонды в Украине: каковы риски для вкладчиков — Finance.ua

Негосударственные пенсионные фонды в Украине: каковы риски для вкладчиков Сегодня 08:04 — Личные финансы

Кроме государственного пенсионного фонда в Украине работают также негосударственные системы пенсионного обеспечения. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что нужно знать об НПФ и как они работают.

Система негосударственного пенсионного обеспечения создана при формировании дополнительных пенсионных накоплений путем добровольных взносов физических лиц и работодателей.

Негосударственное пенсионное обеспечение проводится:

пенсионными фондами через заключение пенсионных контрактов;

страховыми компаниями через заключение договоров страхования пожизненной пенсии с участниками фонда;

банковскими учреждениями через заключение договоров об открытии пенсионных депозитных счетов.

С момента принятия соответствующего закона прошло более 20 лет, и система уже давно работает. В ее работе есть как преимущества, так и недостатки.

Преимущества негосударственных пенсионных фондов

Главными преимуществами, безусловно, является формирование независимого от государства пенсионного счета, средства которого являются собственностью участника и могут быть унаследованы его наследниками. Кроме того, важным фактором является добровольность участия в таком фонде.

Также негосударственное пенсионное страхование предполагает более широкий перечень тех, кто может платить взносы в пользу участника фонда, чем это возможно в государственном пенсионном фонде. Гораздо гибче как сама система взносов, так и их размеры, размеры пенсионных выплат.

Одно из безусловных преимуществ — пенсионный возраст участника может быть меньше того, который дает право на пенсию по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, но не более чем на 10 лет. Также важно то, что пенсионные выплаты из негосударственного пенсионного фонда осуществляются независимо от получения выплаты по общеобязательному государственному пенсионному страхованию или из других источников.

Условия получения и выплаты пенсии определяются договором, который заключается индивидуально, а пенсионный фонд, страховая компания или банк во время его заключения имеет достаточную свободу для того, чтобы максимально учесть возможности и пожелания клиента.

Главные риски негосударственных пенсионных фондов

В целом, запуск негосударственного пенсионного страхования в Украине имел, безусловно, положительное значение, хотя бы потому, что дал возможность альтернативы для граждан.

Однако за прошедшие с этого момента годы так и не решены вопросы с потенциальными рисками, которые существуют для поставщиков таких услуг и их клиентов. Один из очевидных рисков — негосударственный пенсионный фонд должен зарабатывать, чтобы выплачивать пенсии по своим обязательствам. Правительство попыталось регламентировать эту деятельность фондов, но в стране, где экономика очень нестабильна, эта попытка носит чисто декларативный характер. Не говоря уже о том, что руководители фонда могут принять неправильное решение по инвестированию средств или оказаться откровенными мошенниками.

Главный же риск для участников негосударственной системы пенсионного обеспечения состоит в том, что государство не несет никакой ответственности по обязательствам пенсионного фонда, что указывается в каждом пенсионном контракте. То же касается и пенсионных контрактов со страховщиками и банками. Прецеденты потери пенсионных накоплений в результате банкротства этих учреждений уже, к сожалению, есть. И они не единичны.

В общем-то рисков много, это очевидно для всех, кто хоть немного интересуется финансовой политикой нашего государства и его экономикой.

Хотя стоит отметить, что за 21 год, прошедший от старта этой системы, есть и успешные кейсы. Поэтому, если вы решили не надеяться на государство, внимательно изучайте организацию, с которой хотите заключить договор.

