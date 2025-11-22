0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Испытательный срок для сотрудников: как это работает во время военного положения

Личные финансы
53
Испытательный срок для сотрудников: как это работает во время военного положения
Испытательный срок для сотрудников: как это работает во время военного положения
При заключении трудового договора работодатель может установить работнику испытательный срок. Это распространенная практика, однако вокруг нее часто возникают путаница и неправильные формулировки.
Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о ключевых правилах, которые помогут понять, как должно выглядеть законное оформление испытания.

Что такое испытательный срок

Испытательный срок — это период, который устанавливается при заключении трудового договора, чтобы проверить, соответствует ли работник поручаемой ему работе.
Впрочем, иногда работодатели предлагают несколько месяцев поработать по гражданско-правовому договору «для проверки навыков», а уже после этого заключить трудовой договор. Специалисты отмечают, что такой подход не является испытательным сроком в понимании трудового законодательства.

Как правильно оформить испытание

Для официального установления испытательного срока работодатель должен издать приказ или распоряжение о принятии работника и уведомить об этом налоговую.
Подписание бумажных экземпляров трудового договора в период военного положения не является обязательным требованием. Если стороны договариваются об испытаниях, это нужно четко зафиксировать в приказе или в тексте трудового договора. При этом обязательно письменное согласие работника.

Кому нельзя устанавливать испытания

В мирное время существует список категорий работников, которым запрещено устанавливать испытательный срок (в частности, ВПЛ и лицам, уволенным в запас со службы).
Однако во время военного положения эти ограничения не действуют: испытания можно устанавливать всем работникам без исключения.

Продолжительность испытательного срока

Читайте также
  • По общему правилу, испытание может длиться до 3 месяцев.
  • По согласованию с профсоюзом, этот срок можно продлить до 6 месяцев.
  • Для работников рабочих профессий максимальная продолжительность — 1 месяц.
  • Отдельная ситуация — государственная служба. Для лиц, впервые назначаемых на должность государственной службы, испытание является обязательным и может длиться от 1 до 6 месяцев.

Какие последствия имеет испытание

Испытательный срок — это полноценное трудоустройство: работник получает все трудовые гарантии, включая оплату труда, режим работы и право на защиту от незаконного увольнения.
Единственное отличие состоит в механизме увольнения: если работодатель считает, что работник не соответствует должности, он может расторгнуть трудовой договор в рамках испытания, в письменном виде предупредив работника за 3 дня. Такое решение можно оспорить в местном общем суде.
Читайте также
Если срок испытания истек, а работник продолжает выполнять свои обязанности, он автоматически считается успешно прошедшим испытание. Дальше для него действуют стандартные трудовые правила, без каких-либо особенностей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems