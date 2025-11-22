Испытательный срок для сотрудников: как это работает во время военного положения Сегодня 17:28 — Личные финансы

Испытательный срок для сотрудников: как это работает во время военного положения

При заключении трудового договора работодатель может установить работнику испытательный срок. Это распространенная практика, однако вокруг нее часто возникают путаница и неправильные формулировки.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем о ключевых правилах, которые помогут понять, как должно выглядеть законное оформление испытания.

Что такое испытательный срок

Испытательный срок — это период, который устанавливается при заключении трудового договора, чтобы проверить, соответствует ли работник поручаемой ему работе.

Впрочем, иногда работодатели предлагают несколько месяцев поработать по гражданско-правовому договору «для проверки навыков», а уже после этого заключить трудовой договор. Специалисты отмечают, что такой подход не является испытательным сроком в понимании трудового законодательства.

Как правильно оформить испытание

Для официального установления испытательного срока работодатель должен издать приказ или распоряжение о принятии работника и уведомить об этом налоговую.

Подписание бумажных экземпляров трудового договора в период военного положения не является обязательным требованием. Если стороны договариваются об испытаниях, это нужно четко зафиксировать в приказе или в тексте трудового договора. При этом обязательно письменное согласие работника.

Кому нельзя устанавливать испытания

В мирное время существует список категорий работников, которым запрещено устанавливать испытательный срок (в частности, ВПЛ и лицам, уволенным в запас со службы).

Однако во время военного положения эти ограничения не действуют: испытания можно устанавливать всем работникам без исключения.

Продолжительность испытательного срока

По общему правилу, испытание может длиться до 3 месяцев.

По согласованию с профсоюзом, этот срок можно продлить до 6 месяцев.

Для работников рабочих профессий максимальная продолжительность — 1 месяц.

Отдельная ситуация — государственная служба. Для лиц, впервые назначаемых на должность государственной службы, испытание является обязательным и может длиться от 1 до 6 месяцев.

Какие последствия имеет испытание

Испытательный срок — это полноценное трудоустройство: работник получает все трудовые гарантии, включая оплату труда, режим работы и право на защиту от незаконного увольнения.

Единственное отличие состоит в механизме увольнения: если работодатель считает, что работник не соответствует должности, он может расторгнуть трудовой договор в рамках испытания, в письменном виде предупредив работника за 3 дня. Такое решение можно оспорить в местном общем суде.

Если срок испытания истек, а работник продолжает выполнять свои обязанности, он автоматически считается успешно прошедшим испытание. Дальше для него действуют стандартные трудовые правила, без каких-либо особенностей.

