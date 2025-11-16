Как подготовиться к собеседованию, чтобы получить работу: пошаговая инструкция Сегодня 16:07 — Личные финансы

Как подготовиться к собеседованию, чтобы получить работу: пошаговая инструкция

Успех на собеседовании начинается задолго до встречи с рекрутером. Правильная подготовка помогает не только показать себя с лучшей стороны, но и чувствовать себя увереннее во время разговора.

Специалисты work.ua рассказывают , как подготовиться к собеседованию, чтобы встреча с рекрутером прошла спокойно и удачно.

Логистика и время

Убедитесь, что вы вовремя придете на встречу — внесите дату и время собеседования в календарь и установите напоминание.

Если собеседование будет проходить онлайн, загрузите на мобильный телефон или компьютер необходимые приложения (Zoom, Google Meet, Teams или другое), а перед встречей можно провести тестовый звонок с другом.

Для офлайн-встреч заранее продумайте маршрут, учитывая возможные пробки или форс-мажоры.

Место собеседования

Во время онлайн-интервью выберите тихое, хорошо освещенное помещение с нейтральным фоном.

Подготовьте блокнот, ручку и воду. Подумайте, с какого места недалеко от дома вы сможете выйти на связь, на случай отключения света и проблем с интернетом.

Гаджеты

Для видеособеседования лучше использовать ноутбук или компьютер, но смартфон может стать запасным вариантом.

Чтобы избежать перебоев, зарядите все устройства, закройте ненужные вкладки и выключите автоматические обновления.

Узнайте больше о компании

Часто рекрутеры спрашивают, почему вы выбрали именно их компанию как место работы, чтобы узнать, соответствует ли кандидат корпоративной культуре.

Перед собеседованием пересмотрите сайт компании, где обычно описывают ее миссию и ценности. Ознакомьтесь с социальными сетями и публикациями в СМИ.

Эксперты советуют найти несколько «точек прикосновения» между вами и компанией. Это могут быть ценности, конкретный проект или другая важная деталь.

Ответы на стандартные вопросы

Продумайте краткую самопрезентацию, ответы на типичные вопросы о сильных и слабых сторонах, причины смены работы, достижения на предыдущих местах.

В ответах на поведенческие вопросы можно опираться на технику STAR, которая расшифровывается как: Situation (Ситуация), Task (Задача), Action (Действие) и Result (Результат).

Ваши вопросы к рекрутеру

Собеседование — это двусторонний процесс. Чтобы понять, подходит ли вам эта работа, вы также можете задавать вопросы рекрутеру.

Специалисты не советуют спрашивать об отпусках, больничных или переработке на первом собеседовании, однако уточнить важные нюансы вашей работы вполне допустимо.

Спросите об ожиданиях от кандидата, обязанностях в должности, корпоративной культуре и перспективах развития.

Психологическое равновесие

Покой и уверенность — ключ к успеху. Завершите дела за полчаса до собеседования, сделайте дыхательные или релаксационные упражнения, подготовьте воду. Если волнение слишком сильное, можно честно сказать об этом рекрутеру — это поможет снизить напряжение.

