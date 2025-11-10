Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий Сегодня 16:31 — Личные финансы

Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий

Сегодня гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, салоны красоты и службы доставки предлагают множество интересных возможностей для трудоустройства.

Делимся подборкой от robota.ua , где собраны самые актуальные вакансии в сфере гостеприимства и сервиса — отличный шанс найти работу, которая подойдет именно вам.

📍Киев

О работодателе: сеть ресторанов японской и европейской кухни.

Попав в команду, можете рассчитывать на:

еженедельную зарплату;

оплачиваемый отпуск;

удобный посменный график;

карьерный рост, обучение, корпоративы и тренинги;

бесплатное медицинское обследование;

трехразовое питание и корпоративную одежу;

развозку после смены;

скидки и бонусы на блюда меню ресторана.

Шанс получить работу есть у кандидатов без опыта, анонсируется обучение.

📍Одесса

О работодателе: международная сеть клиник эстетической медицины в Украине.

Компания доверит будущему работнику:

радушный прием и встречу клиентов;

создание комфортной атмосферы: помощь с верхней одеждой; предложение чая или кофе; приготовление напитков;

оперативное информирование специалистов о приходе клиентов.

В вакансии отмечается, что предыдущий опыт не является определяющим — важнее искреннее стремление кандидата учиться и расти профессионально.

📍Николаев

О работодателе: инновационная IT-компания, специализирующаяся на разработке математического программного обеспечения для разных отраслей индустрии.

Анонсированные обязанности:

прием и обработка телефонных и электронных запросов;

встреча гостей и посетителей офиса;

поддержание порядка в рабочем пространстве;

организация работы фронт-офиса;

помощь в организации корпоративных мероприятий.

Опыт работы в аналогичной должности приветствуется.

📍Сумы

О работодателе: цветочный магазин предлагает работу в окружении красоты и ароматов.

Будущие обязанности:

консультирование клиентов по выбору цветов и букетов;

уход за цветами и растениями, поддержание их свежести;

составление букетов и цветочных композиций;

поддержание чистоты и порядка в магазине.

Опыт работы в продажах будет преимуществом, но не обязателен — анонсируется обучение.

📍Киев

О работодателе: салон красоты — премиум пространство, которое предлагает все виды бьюти-услуг: маникюр, парикмахерские услуги, макияж, brow bar.

Требуется:

выполнять стрижки, укладки и окрашивание волос;

консультировать клиентов по выбору прически и уходу за волосами;

проводить все процедуры в соответствии со стандартами салона;

поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

Рассматривают кандидатов с опытом работы от 1 года, желанием учиться новому и совершенствовать свои навыки.

📍с. Счастливое (Бориспольский район, Киевская область)

О работодателе: украинский футбольный клуб в поиске реабилитолога (массажиста) детских команд Академии.

Основная задача, стоящая перед будущим работником: улучшение здоровья футболистов путем выполнения всех назначений, сделанных врачом команды.

Ожидание претендентов на должность:

основательные медицинские знания, подтвержденные средним специальным или высшим профильным образованием;

владение техниками спортивного, лечебного и профилактического массажа, знание противопоказаний, принципов медицинской этики и основ оказания неотложной помощи;

опыт работы в сфере спортивной или восстановительной медицины — от 1 года.

📍Киев

О работодателе: крупнейший интернет-зоомагазин в Украине, который входит в пятнадцать крупнейших e-commerce магазинов страны по версии журнала Forbes.

Зона ответственности будущего курьера:

адресная доставка заказов в квартиры клиентов (от 30 до 50 заказов в день) на корпоративном авто (горючее и амортизация — за счет компании);

предоставление клиентам сервиса высокого уровня, обеспечение вежливого и профессионального обслуживания на каждом этапе доставки;

Рассматриваются кандидаты с водительским удостоверением категории В.

Среди преимуществ: обучение и развитие на средства компании; программы ментальной и эмоциональной поддержки; скидка на товары для домашних питомцев; корпоративная одежда; печенье, фрукты, чай, кофе и т. п. ; комфортное рабочее пространство: раздевалки и душевые, зона для отдыха.

📍Трускавец

О работодателе: диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс.

Среди обязанностей:

уборка номеров (текущая и генеральная);

комплектование номеров бельем в соответствии с установленными стандартами;

соблюдение технологий и стандартов уборки.

Вы можете рассчитывать на: стабильную заработную плату, гибкий график работы, бесплатное питание, довоз на работу, помощь от опытных работников.

📍Полтава

О работодателе: компания, предоставляющая услуги аквачистки, химчистки и стирки.

Какие задачи ждут будущего работника:

прием и выдача белья;

сортировка и подготовка белья для стирки;

стирка и глажка;

обеспечение качественного обслуживания клиентов.

Работодатель предлагает: полную занятость с графиком работы: вторник-суббота, с 9:00 до 19:00; возможности профессионального роста и обучения; конкурентную заработную плату, премию и систему бонусов.

📍Черновцы

О работодателе: ресторан-реберня — место, где готовят ребра и вкусные дополнения к ним, в поиске няни-аниматора в детскую комнату.

Что нужно делать:

присматривать за детьми, создавая для них безопасное и веселое пространство;

организовывать интересные игры, творческие занятия и анимационные программы;

создавать дружескую атмосферу, поддерживать порядок в детской комнате;

общаться с родителями, информируя их о настроении и активности детей.

Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Предлагается: гибкий график (с 11:00 до 21:00), бесплатное питание и корпоративные скидки.

