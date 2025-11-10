Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий
Сегодня гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, салоны красоты и службы доставки предлагают множество интересных возможностей для трудоустройства.
Делимся подборкой от robota.ua, где собраны самые актуальные вакансии в сфере гостеприимства и сервиса — отличный шанс найти работу, которая подойдет именно вам.
Официант в «Евразия»
📍Киев
О работодателе: сеть ресторанов японской и европейской кухни.
Попав в команду, можете рассчитывать на:
- еженедельную зарплату;
- оплачиваемый отпуск;
- удобный посменный график;
- карьерный рост, обучение, корпоративы и тренинги;
- бесплатное медицинское обследование;
- трехразовое питание и корпоративную одежу;
- развозку после смены;
- скидки и бонусы на блюда меню ресторана.
Шанс получить работу есть у кандидатов без опыта, анонсируется обучение.
Хостес в «Лазерхауз»
📍Одесса
О работодателе: международная сеть клиник эстетической медицины в Украине.
Компания доверит будущему работнику:
- радушный прием и встречу клиентов;
- создание комфортной атмосферы: помощь с верхней одеждой; предложение чая или кофе; приготовление напитков;
- оперативное информирование специалистов о приходе клиентов.
В вакансии отмечается, что предыдущий опыт не является определяющим — важнее искреннее стремление кандидата учиться и расти профессионально.
Ресепшионист в MathsSoftware
📍Николаев
О работодателе: инновационная IT-компания, специализирующаяся на разработке математического программного обеспечения для разных отраслей индустрии.
Анонсированные обязанности:
- прием и обработка телефонных и электронных запросов;
- встреча гостей и посетителей офиса;
- поддержание порядка в рабочем пространстве;
- организация работы фронт-офиса;
- помощь в организации корпоративных мероприятий.
Опыт работы в аналогичной должности приветствуется.
Продавец-флорист в Flowers room
📍Сумы
О работодателе: цветочный магазин предлагает работу в окружении красоты и ароматов.
Будущие обязанности:
- консультирование клиентов по выбору цветов и букетов;
- уход за цветами и растениями, поддержание их свежести;
- составление букетов и цветочных композиций;
- поддержание чистоты и порядка в магазине.
Опыт работы в продажах будет преимуществом, но не обязателен — анонсируется обучение.
Парикмахер в Cute&Cava
📍Киев
О работодателе: салон красоты — премиум пространство, которое предлагает все виды бьюти-услуг: маникюр, парикмахерские услуги, макияж, brow bar.
Требуется:
- выполнять стрижки, укладки и окрашивание волос;
- консультировать клиентов по выбору прически и уходу за волосами;
- проводить все процедуры в соответствии со стандартами салона;
- поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
Рассматривают кандидатов с опытом работы от 1 года, желанием учиться новому и совершенствовать свои навыки.
Реабилитолог (массажист) в ФК «Шахтер»
📍с. Счастливое (Бориспольский район, Киевская область)
О работодателе: украинский футбольный клуб в поиске реабилитолога (массажиста) детских команд Академии.
Основная задача, стоящая перед будущим работником: улучшение здоровья футболистов путем выполнения всех назначений, сделанных врачом команды.
Ожидание претендентов на должность:
- основательные медицинские знания, подтвержденные средним специальным или высшим профильным образованием;
- владение техниками спортивного, лечебного и профилактического массажа, знание противопоказаний, принципов медицинской этики и основ оказания неотложной помощи;
- опыт работы в сфере спортивной или восстановительной медицины — от 1 года.
Курьер на авто компании в Pethouse
📍Киев
О работодателе: крупнейший интернет-зоомагазин в Украине, который входит в пятнадцать крупнейших e-commerce магазинов страны по версии журнала Forbes.
Зона ответственности будущего курьера:
- адресная доставка заказов в квартиры клиентов (от 30 до 50 заказов в день) на корпоративном авто (горючее и амортизация — за счет компании);
- предоставление клиентам сервиса высокого уровня, обеспечение вежливого и профессионального обслуживания на каждом этапе доставки;
Рассматриваются кандидаты с водительским удостоверением категории В.
Среди преимуществ: обучение и развитие на средства компании; программы ментальной и эмоциональной поддержки; скидка на товары для домашних питомцев; корпоративная одежда; печенье, фрукты, чай, кофе
и т. п.; комфортное рабочее пространство: раздевалки и душевые, зона для отдыха.
Горничная в Rixos Prykarpattya
📍Трускавец
О работодателе: диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс.
Среди обязанностей:
- уборка номеров (текущая и генеральная);
- комплектование номеров бельем в соответствии с установленными стандартами;
- соблюдение технологий и стандартов уборки.
Вы можете рассчитывать на: стабильную заработную плату, гибкий график работы, бесплатное питание, довоз на работу, помощь от опытных работников.
Работница в «Экспресс Прачечная»
📍Полтава
О работодателе: компания, предоставляющая услуги аквачистки, химчистки и стирки.
Какие задачи ждут будущего работника:
- прием и выдача белья;
- сортировка и подготовка белья для стирки;
- стирка и глажка;
- обеспечение качественного обслуживания клиентов.
Работодатель предлагает: полную занятость с графиком работы: вторник-суббота, с 9:00 до 19:00; возможности профессионального роста и обучения; конкурентную заработную плату, премию и систему бонусов.
Няня-аниматор в «Ребра и огонь»
📍Черновцы
О работодателе: ресторан-реберня — место, где готовят ребра и вкусные дополнения к ним, в поиске няни-аниматора в детскую комнату.
Что нужно делать:
- присматривать за детьми, создавая для них безопасное и веселое пространство;
- организовывать интересные игры, творческие занятия и анимационные программы;
- создавать дружескую атмосферу, поддерживать порядок в детской комнате;
- общаться с родителями, информируя их о настроении и активности детей.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Предлагается: гибкий график (с 11:00 до 21:00), бесплатное питание и корпоративные скидки.
