Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий

Личные финансы
64
Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий
Где найти работу в сфере гостеприимства и сервиса — подборка горячих вакансий
Сегодня гостинично-ресторанный бизнес, розничная торговля, салоны красоты и службы доставки предлагают множество интересных возможностей для трудоустройства.
Делимся подборкой от robota.ua, где собраны самые актуальные вакансии в сфере гостеприимства и сервиса — отличный шанс найти работу, которая подойдет именно вам.

Официант в «Евразия»

📍Киев
О работодателе: сеть ресторанов японской и европейской кухни.
Попав в команду, можете рассчитывать на:
  • еженедельную зарплату;
  • оплачиваемый отпуск;
  • удобный посменный график;
  • карьерный рост, обучение, корпоративы и тренинги;
  • бесплатное медицинское обследование;
  • трехразовое питание и корпоративную одежу;
  • развозку после смены;
  • скидки и бонусы на блюда меню ресторана.
Шанс получить работу есть у кандидатов без опыта, анонсируется обучение.

Хостес в «Лазерхауз»

📍Одесса
О работодателе: международная сеть клиник эстетической медицины в Украине.
Компания доверит будущему работнику:
  • радушный прием и встречу клиентов;
  • создание комфортной атмосферы: помощь с верхней одеждой; предложение чая или кофе; приготовление напитков;
  • оперативное информирование специалистов о приходе клиентов.
В вакансии отмечается, что предыдущий опыт не является определяющим — важнее искреннее стремление кандидата учиться и расти профессионально.
Ресепшионист в MathsSoftware

📍Николаев
О работодателе: инновационная IT-компания, специализирующаяся на разработке математического программного обеспечения для разных отраслей индустрии.
Анонсированные обязанности:
  • прием и обработка телефонных и электронных запросов;
  • встреча гостей и посетителей офиса;
  • поддержание порядка в рабочем пространстве;
  • организация работы фронт-офиса;
  • помощь в организации корпоративных мероприятий.
Опыт работы в аналогичной должности приветствуется.

Продавец-флорист в Flowers room

📍Сумы
О работодателе: цветочный магазин предлагает работу в окружении красоты и ароматов.
Будущие обязанности:
  • консультирование клиентов по выбору цветов и букетов;
  • уход за цветами и растениями, поддержание их свежести;
  • составление букетов и цветочных композиций;
  • поддержание чистоты и порядка в магазине.
Опыт работы в продажах будет преимуществом, но не обязателен — анонсируется обучение.

Парикмахер в Cute&Cava

📍Киев
О работодателе: салон красоты — премиум пространство, которое предлагает все виды бьюти-услуг: маникюр, парикмахерские услуги, макияж, brow bar.
Требуется:
  • выполнять стрижки, укладки и окрашивание волос;
  • консультировать клиентов по выбору прически и уходу за волосами;
  • проводить все процедуры в соответствии со стандартами салона;
  • поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
Рассматривают кандидатов с опытом работы от 1 года, желанием учиться новому и совершенствовать свои навыки.
Реабилитолог (массажист) в ФК «Шахтер»

📍с. Счастливое (Бориспольский район, Киевская область)
О работодателе: украинский футбольный клуб в поиске реабилитолога (массажиста) детских команд Академии.
Основная задача, стоящая перед будущим работником: улучшение здоровья футболистов путем выполнения всех назначений, сделанных врачом команды.
Ожидание претендентов на должность:
  • основательные медицинские знания, подтвержденные средним специальным или высшим профильным образованием;
  • владение техниками спортивного, лечебного и профилактического массажа, знание противопоказаний, принципов медицинской этики и основ оказания неотложной помощи;
  • опыт работы в сфере спортивной или восстановительной медицины — от 1 года.

Курьер на авто компании в Pethouse

📍Киев
О работодателе: крупнейший интернет-зоомагазин в Украине, который входит в пятнадцать крупнейших e-commerce магазинов страны по версии журнала Forbes.
Зона ответственности будущего курьера:
  • адресная доставка заказов в квартиры клиентов (от 30 до 50 заказов в день) на корпоративном авто (горючее и амортизация — за счет компании);
  • предоставление клиентам сервиса высокого уровня, обеспечение вежливого и профессионального обслуживания на каждом этапе доставки;
Рассматриваются кандидаты с водительским удостоверением категории В.
Среди преимуществ: обучение и развитие на средства компании; программы ментальной и эмоциональной поддержки; скидка на товары для домашних питомцев; корпоративная одежда; печенье, фрукты, чай, кофе и т. п.; комфортное рабочее пространство: раздевалки и душевые, зона для отдыха.
Горничная в Rixos Prykarpattya

📍Трускавец
О работодателе: диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс.
Среди обязанностей:
  • уборка номеров (текущая и генеральная);
  • комплектование номеров бельем в соответствии с установленными стандартами;
  • соблюдение технологий и стандартов уборки.
Вы можете рассчитывать на: стабильную заработную плату, гибкий график работы, бесплатное питание, довоз на работу, помощь от опытных работников.

Работница в «Экспресс Прачечная»

📍Полтава
О работодателе: компания, предоставляющая услуги аквачистки, химчистки и стирки.
Какие задачи ждут будущего работника:
  • прием и выдача белья;
  • сортировка и подготовка белья для стирки;
  • стирка и глажка;
  • обеспечение качественного обслуживания клиентов.
Работодатель предлагает: полную занятость с графиком работы: вторник-суббота, с 9:00 до 19:00; возможности профессионального роста и обучения; конкурентную заработную плату, премию и систему бонусов.
Няня-аниматор в «Ребра и огонь»

📍Черновцы
О работодателе: ресторан-реберня — место, где готовят ребра и вкусные дополнения к ним, в поиске няни-аниматора в детскую комнату.
Что нужно делать:
  • присматривать за детьми, создавая для них безопасное и веселое пространство;
  • организовывать интересные игры, творческие занятия и анимационные программы;
  • создавать дружескую атмосферу, поддерживать порядок в детской комнате;
  • общаться с родителями, информируя их о настроении и активности детей.
Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Предлагается: гибкий график (с 11:00 до 21:00), бесплатное питание и корпоративные скидки.
Светлана Вышковская
Редактор
Деньги
