5 типичных ошибок на собеседовании и как их избежать Сегодня 17:02 — Личные финансы

5 типичных ошибок на собеседовании и как их избежать

Поиск работы всегда сопровождается волнением, ведь от удачного прохождения каждого этапа зависит будущее кандидата. Наибольшее значение имеет собеседование — именно оно становится решающим моментом, когда работодатель формирует свое впечатление о претенденте. Это не только возможность для кандидата рассказать о своих навыках и опыте, но и показать личные качества, способность коммуницировать и презентовать себя. В то же время, даже незначительные на первый взгляд ошибки могут разрушить позитивное впечатление и существенно уменьшить вероятность получить работу.

В Донецкой областной службе занятости объяснили , какие ошибки чаще всего допускают поисковики и как их избежать во время собеседования.

Отсутствие четкой мотивации

Часто на вопрос «Почему вы хотите именно эту должность?» отвечают что-то в стиле «просто хочу любую работу». Это создает впечатление, что вы не заинтересованы или не осознаете, что сможете принести пользу.

Совет: подумайте заранее, почему именно эта вакансия вам интересна — какие из ваших навыков и опыта могут быть полезны там, куда вы идете.

Неправда или преувеличение в резюме

Претенденты иногда добавляют в резюме завышенную информацию о навыках или обязанностях. Но в реальном разговоре это легко можно проверить — и потеря доверия от рекрутера может быть роковой.

Совет: будьте честны. Если есть пробелы в опыте — легче объяснить их прямо, показать готовность учиться, чем рисковать из-за лжи.

Не узнать о компании заранее

Если на собеседовании оказывается, что кандидат не знает, чем занимается компания, какие у нее ценности или какие проекты, это может создать впечатление, что ему безразлично или он не серьезно готовится.

Читайте также Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования

Совет: перед собеседованием обязательно зайдите на сайт компании, прочитайте о нем; узнайте о ее продуктах или услугах; посмотрите, есть ли новости, объявления — это поможет разговору быть живым и показать ваш интерес.

Отсутствие вопросов к работодателю

Когда кандидат молчит в ответ на вопрос «Есть ли у вас вопросы к нам?», возникает впечатление, что ему все равно или он не серьезно воспринимает вакансию.

Совет: подготовьте 1−3 вопроса заранее — например, о рабочем дне, о том, какие задачи действительно будут стоять, или о возможности профессионального роста.

Читайте также Кого чаще ищут работодатели с наступлением осени и сколько платят

Негатив о предыдущем месте работы

Говорить плохо о бывшем работодателе или компании, где работали, может выглядеть как признак конфликтности. Работодатели ценят профессионалов, которые даже в сложных ситуациях сохраняют сдержанность и умение увидеть то, что получили полезное из опыта.

Совет: если был негативный опыт — вспоминайте его деликатно, лучше рассказать, как именно учился, как преодолевал вызовы, что вынес из этих ситуаций.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.