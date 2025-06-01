Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования — Finance.ua

Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования Сегодня 09:13

Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования

Искатели работы стремятся быстро получать ответ от работодателя после собеседования.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный онлайн-порталом для поиска работы Work.ua.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что около 80% опрошенных ожидают обратной связи от рекрутера не дольше недели, прежде чем согласиться на другое предложение работы.

Однако более трети кандидатов заявили, что обратная связь должна поступить уже в первые три дня после интервью.

Сколько времени кандидаты готовы ждать ответа:

34% - ждут фидбэка до 3 дней;

23% - до недели;

21% - до 1 дня;

18% — ждут ответа неделю, а затем продолжают поиск работы или соглашаются на другое предложение;

только 4% готовы ждать больше недели.

Специалисты портала для поиска работы отмечают, чтобы работодателю не упустить ценного кандидата, стоит не медлить с ответом.

Напомним, по данным Минэкономики, в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн., а по резюме — 22 387 грн.

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