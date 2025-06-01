Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования — Finance.ua

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Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования

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Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования
Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования
Искатели работы стремятся быстро получать ответ от работодателя после собеседования.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный онлайн-порталом для поиска работы Work.ua.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что около 80% опрошенных ожидают обратной связи от рекрутера не дольше недели, прежде чем согласиться на другое предложение работы.

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Однако более трети кандидатов заявили, что обратная связь должна поступить уже в первые три дня после интервью.
Сколько времени кандидаты готовы ждать ответа:
  • 34% - ждут фидбэка до 3 дней;
  • 23% - до недели;
  • 21% - до 1 дня;
  • 18% — ждут ответа неделю, а затем продолжают поиск работы или соглашаются на другое предложение;
  • только 4% готовы ждать больше недели.
Специалисты портала для поиска работы отмечают, чтобы работодателю не упустить ценного кандидата, стоит не медлить с ответом.
Напомним, по данным Минэкономики, в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн., а по резюме — 22 387 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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