Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования — Finance.ua

Кандидаты не готовы долго ждать ответа рекрутера после собеседования
Искатели работы стремятся быстро получать ответ от работодателя после собеседования.
Об этом свидетельствует опрос, проведенный онлайн-порталом для поиска работы Work.ua.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что около 80% опрошенных ожидают обратной связи от рекрутера не дольше недели, прежде чем согласиться на другое предложение работы.
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Однако более трети кандидатов заявили, что обратная связь должна поступить уже в первые три дня после интервью.
Сколько времени кандидаты готовы ждать ответа:
- 34% - ждут фидбэка до 3 дней;
- 23% - до недели;
- 21% - до 1 дня;
- 18% — ждут ответа неделю, а затем продолжают поиск работы или соглашаются на другое предложение;
- только 4% готовы ждать больше недели.
Специалисты портала для поиска работы отмечают, чтобы работодателю не упустить ценного кандидата, стоит не медлить с ответом.
Напомним, по данным Минэкономики, в апреле 2025 года средняя заработная плата по вакансиям составляла 22 164 грн., а по резюме — 22 387 грн.
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