Кого чаще ищут работодатели с наступлением осени и сколько платят

Личные финансы
1
Кого чаще ищут работодатели с наступлением осени и сколько платят
Кого чаще ищут работодатели с наступлением осени и сколько платят
Перед осенним сезоном заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом.
Об этом свидетельствуют данные OLX Работа.
«Сезонность формирует смешанный спрос на рынке труда: это должности на рабочие специальности, в том числе за рубежом, а также — педагоги и работники в сфере клиентского сервиса. Некоторые тенденции сохраняются в течение всего года, в частности, потребность в кандидатах в Силы обороны», — отмечают авторы исследования.

Лидеры по темпам роста

Абсолютным рекордсменом стала вакансия комплектовщика в сфере «Производство/рабочие специальности». Ее количество выросло на 331% по сравнению с маем, а медианная зарплата составила 25 тыс. грн.
В розничной торговле самый большой прирост показал должность менеджера по работе с клиентами — плюс 117% к количеству вакансий. Зарплатные предложения в августе достигали 21 тыс. грн.
В преддверии учебного года выросло количество вакансий для учителей и преподавателей на 96% по сравнению с маем. Медианная оплата составила 14 тыс. грн.

Другие популярные вакансии

Спрос в августе был на 50−60% выше, чем в мае для ряда профессий. Среди них:
  • офис-менеджер — 23 тыс. грн;
  • рихтовщик (СТО, автомойки) — 50 тыс. грн;
  • помощник повара — 21 тыс. грн;
  • HR — 29 тыс. грн;
  • плиточник (строительство) — 45 тыс. грн.
Существенно выросло количество предложений с релокацией. Так, на вакансию упаковщика объявлений стало больше на 213%. Также увеличился спрос на строителей (+65%) и разнорабочих (+41%). Зарплатные предложения на таких позициях в диапазоне от 3 тыс. до 5 тыс. евро.
Эксперты OLX Работа также отмечают рост количества объявлений на службу в Силах обороны. С мая по август 2025 года их стало больше на 33%. Медианная зарплата в данной категории составила 70,5 тыс. грн.
Напомним, в Государственные службе занятости рассказали, каких работников не хватает работодателям. Среди лидеров спроса — электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Ассистенты учителей также в дефиците, особенно те, кто работает с детьми с особыми образовательными потребностями. Спрос превышает предложение почти тысячу вакансий.
С 1 октября 2025 года изменяются условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.
С 1 октября 2025 года изменяются условия, при которых физические лица-предприниматели и другие самозанятые лица могут не платить единый социальный взнос (ЕСВ) за себя, если этот взнос уже уплатил работодатель. Теперь не нужно иметь основное место работы, чтобы воспользоваться увольнением. Достаточно, чтобы работодатель уплатил ЕСВ в полном размере.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Payment systems