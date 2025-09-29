Лучшие месяцы для поездки в Италию Сегодня 18:00 — Личные финансы

Лучшие месяцы для поездки в Италию

Для Италии период с ноября по март — это время, когда оживает ее настоящее очарование.

Темп жизни помедленнее и минимум посетителей предлагают путешественникам настоящую возможность заглянуть в повседневную жизнь местных жителей. Путешественники как будто оказываются в другом мире, где в этот сезон можно получить действительно незабываемые впечатления.

Что посмотреть, что делать, где остановиться и где поесть, чтобы воспользоваться этим прекрасным временем спокойного отдыха, пишет travelandleisure

Знаковые места, такие как каналы Венеции, художественные галереи Флоренции, исторические памятники Рима и живописные города Амальфитанского побережья, такие как Позитано, Амальфи и Равелло, становятся легкодоступными.

Сервировка стола для дегустации вин в Пьемонте, Италия., Фані Курті

Где остановиться

Где поесть

В низкий сезон прием пищи проходит в расслабленной и приватной атмосфере. Рестораны, траттории и местные кафе тепло приветствуют небольшое количество посетителей, давая поварам и хозяевам достаточно времени для личного общения с гостями.

