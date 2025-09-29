0 800 307 555
Лучшие месяцы для поездки в Италию

Для Италии период с ноября по март — это время, когда оживает ее настоящее очарование.
Темп жизни помедленнее и минимум посетителей предлагают путешественникам настоящую возможность заглянуть в повседневную жизнь местных жителей. Путешественники как будто оказываются в другом мире, где в этот сезон можно получить действительно незабываемые впечатления.
Что посмотреть, что делать, где остановиться и где поесть, чтобы воспользоваться этим прекрасным временем спокойного отдыха, пишет travelandleisure.
Знаковые места, такие как каналы Венеции, художественные галереи Флоренции, исторические памятники Рима и живописные города Амальфитанского побережья, такие как Позитано, Амальфи и Равелло, становятся легкодоступными.
Сервировка стола для дегустации вин в Пьемонте, Италия.
В это время цены на премиальные гостиницы и ниже, то можно остановиться и там. Представьте себе персонализированное пребывание в Badia di Pomaio, волшебной вилле близ Ареццо, города в Тоскане; в уютном бутик-отеле Villa Crespi на озере Орта; или в Casa Baglioni, элегантном историческом дворце в самом сердце Милана.
Где поесть
В низкий сезон прием пищи проходит в расслабленной и приватной атмосфере. Рестораны, траттории и местные кафе тепло приветствуют небольшое количество посетителей, давая поварам и хозяевам достаточно времени для личного общения с гостями.

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
