Банк обанкротился: что происходит с кредитами клиентов
Банки иногда проходят процедуру ликвидации, и у заемщиков возникает вопрос: что произойдет с их кредитами.
Как отмечают эксперты Фонда гарантирования вкладов Украины, ФГВФЛ может продавать кредиты как часть активов ликвидируемого банка.
- Однако кредиты, которые клиенты регулярно обслуживают, обычно не попадают на продажу или продаются последними.
В случае сложностей с выплатами рекомендуется обращаться в банк или Фонд для консультации и возможного согласования плана реструктуризации.
Фонд гарантирования предлагает удобные программы реструктуризации как для физических лиц, так и для бизнеса.
Информацию о программах реструктуризации кредитов физических лиц, бизнеса можно найти на сайте Фонда в разделе «Заемщикам» или по телефону «горячей линии»: 0−800−105800.
Напомним, в Украине могут признать банк неплатежеспособным, если он не может выполнять обязательства перед вкладчиками или другими кредиторами или нарушает экономические нормы, установленные регулятором. Такое решение принимает Национальный банк. После этого в банке назначается временная администрация, ведущая Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
В период временной администрации Фонд получает полное право управлять банком и воспринимать все нужные решения.
Важно: отнесение банка к категории неплатежеспособных или назначение временной администрации не прекращает действия кредитных договоров. Заемщики обязаны продолжать платить долг и проценты по условиям договора, включая задолженность по платежным картам.
В то же время, Фонд предлагает льготные условия погашения кредита и программы реструктуризации задолженности по кредитам для физических и юридических лиц, что позволяет заемщикам не накапливать задолженность, а погашать кредит на максимально благоприятных условиях.
