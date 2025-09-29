Банк обанкротился: что происходит с кредитами клиентов Сегодня 09:44 — Кредит&Депозит

Банк обанкротился: что происходит с кредитами клиентов

Банки иногда проходят процедуру ликвидации, и у заемщиков возникает вопрос: что произойдет с их кредитами.

продавать кредиты как часть активов ликвидируемого банка. Как отмечают эксперты Фонда гарантирования вкладов Украины, ФГВФЛ можеткак часть активов ликвидируемого банка.

Однако кредиты, которые клиенты регулярно обслуживают, обычно не попадают на продажу или продаются последними.

В случае сложностей с выплатами рекомендуется обращаться в банк или Фонд для консультации и возможного согласования плана реструктуризации.

Фонд гарантирования предлагает удобные программы реструктуризации как для физических лиц, так и для бизнеса.

Читайте также Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения

Информацию о программах реструктуризации кредитов физических лиц, бизнеса можно найти на сайте Фонда в разделе «Заемщикам» или по телефону «горячей линии»: 0−800−105800.

Напомним, в Украине могут признать банк неплатежеспособным, если он не может выполнять обязательства перед вкладчиками или другими кредиторами или нарушает экономические нормы, установленные регулятором. Такое решение принимает Национальный банк. После этого в банке назначается временная администрация, ведущая Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В период временной администрации Фонд получает полное право управлять банком и воспринимать все нужные решения.

Важно: отнесение банка к категории неплатежеспособных или назначение временной администрации не прекращает действия кредитных договоров. Заемщики обязаны продолжать платить долг и проценты по условиям договора, включая задолженность по платежным картам.

В то же время, Фонд предлагает льготные условия погашения кредита и программы реструктуризации задолженности по кредитам для физических и юридических лиц, что позволяет заемщикам не накапливать задолженность, а погашать кредит на максимально благоприятных условиях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.