Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения
Средняя ставка по гривневым кредитам корпоративному сектору после роста в июле с 15,5% до 16,9% в августе упала до 15,1% годовых.
Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.
По данным регулятора, ставка валютных кредитов бизнеса осталась на уровне 5,9% годовых, тогда как гривневых кредитов для населения — на уровне 36,2% годовых.
Что касается привлечения депозитов юридических лиц, то банки оставили среднюю ставку по ним в августе на уровне 10,2% годовых, в то время как ставка депозитов для населения увеличилась на 0,1 п.п. — до 11,0% годовых.
Ставки по валютным депозитам в августе для бизнеса снизились с 0,70% до 0,64%, тогда как для населения увеличились с 0,94% до 1,01% годовых.
Средняя ставка по кредитам на межбанковском рынке в августе увеличилась сразу на 0,8 п.п. — до 16,5%, в том числе по кредитам овернайт — на 0,7 п.п., до 15,5% годовых, отыграв падение в июле.
Напомним, Нацбанк в марте повысил учетную ставку на 1 п.п. — до 15,5% годовых, но затем четыре раза сохранял ее на этом уровне, последний — в сентябре.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. В какой валюте украинцы больше сохраняют вклады — читайте здесь;
- несмотря на полномасштабную войну, банки готовы кредитовать бизнес, а государство — поддерживать предприятия, особенно из реального сектора экономики. Так что получить средства на развитие своего дела вполне реально. Какие есть виды кредитов для бизнеса и как выбрать необходимый продукт — рассказали по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения
Вклады в банках: в какой валюте украинцы держат деньги
Как малому бизнесу получить кредит: пошаговая инструкция
«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили 58 млрд грн с начала года
Почему гривневые депозиты становятся популярными — мнение банкира
Украинцы хранят в банках в два раза больше денег, чем занимают