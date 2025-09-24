0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения

Кредит&Депозит
10
Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения
Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения
Средняя ставка по гривневым кредитам корпоративному сектору после роста в июле с 15,5% до 16,9% в августе упала до 15,1% годовых.
Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.
По данным регулятора, ставка валютных кредитов бизнеса осталась на уровне 5,9% годовых, тогда как гривневых кредитов для населения — на уровне 36,2% годовых.
Что касается привлечения депозитов юридических лиц, то банки оставили среднюю ставку по ним в августе на уровне 10,2% годовых, в то время как ставка депозитов для населения увеличилась на 0,1 п.п. — до 11,0% годовых.
Ставки по валютным депозитам в августе для бизнеса снизились с 0,70% до 0,64%, тогда как для населения увеличились с 0,94% до 1,01% годовых.
Читайте также
Средняя ставка по кредитам на межбанковском рынке в августе увеличилась сразу на 0,8 п.п. — до 16,5%, в том числе по кредитам овернайт — на 0,7 п.п., до 15,5% годовых, отыграв падение в июле.
Напомним, Нацбанк в марте повысил учетную ставку на 1 п.п. — до 15,5% годовых, но затем четыре раза сохранял ее на этом уровне, последний — в сентябре.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. В какой валюте украинцы больше сохраняют вклады — читайте здесь;
  • несмотря на полномасштабную войну, банки готовы кредитовать бизнес, а государство — поддерживать предприятия, особенно из реального сектора экономики. Так что получить средства на развитие своего дела вполне реально. Какие есть виды кредитов для бизнеса и как выбрать необходимый продукт — рассказали по ссылке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
ДеньгиБизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems