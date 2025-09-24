Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения Сегодня 21:03 — Кредит&Депозит

Что происходит со ставками по кредитам и депозитам для бизнеса и населения

Средняя ставка по гривневым кредитам корпоративному сектору после роста в июле с 15,5% до 16,9% в августе упала до 15,1% годовых.

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

По данным регулятора, ставка валютных кредитов бизнеса осталась на уровне 5,9% годовых, тогда как гривневых кредитов для населения — на уровне 36,2% годовых.

Что касается привлечения депозитов юридических лиц, то банки оставили среднюю ставку по ним в августе на уровне 10,2% годовых, в то время как ставка депозитов для населения увеличилась на 0,1 п.п. — до 11,0% годовых.

Ставки по валютным депозитам в августе для бизнеса снизились с 0,70% до 0,64%, тогда как для населения увеличились с 0,94% до 1,01% годовых.

Средняя ставка по кредитам на межбанковском рынке в августе увеличилась сразу на 0,8 п.п. — до 16,5%, в том числе по кредитам овернайт — на 0,7 п.п., до 15,5% годовых, отыграв падение в июле.

Напомним, Нацбанк в марте повысил учетную ставку на 1 п.п. — до 15,5% годовых, но затем четыре раза сохранял ее на этом уровне, последний — в сентябре.

