Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр Сегодня 06:26 — Личные финансы

Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр

Министр инклюзии, социальной защиты и миграции Испании Эльма Саис выступила в Конгрессе в защиту миграционной политики правительства. По ее словам, приток мигрантов необходим для экономики и демографического баланса. Об этом пишут СМИ Испании.

Министр убеждена, что именно мигранты дают Испании надежду на будущее, а без них страна состарится и обеднеет.

Читайте также Сколько стоит месяц жизни в Испании летом

Какие отрасли под угрозой

Особенно пострадают строительство, сельское хозяйство и область услуг, которые держатся на иностранцах.

Что касается отношения к нелегалам, то по данным министра, на них приходится всего 6% пересечений границы.

Читайте также Арендаторы в Испании получили новые гарантии

Напомним, по данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 230 тысяч. Испания не допускает двойного гражданства. Исключение составляют некоторые страны Латинской Америки, Португалия, Филиппины, Андорра, Экваториальная Гвинея.

Если человек проживал на территории страны, не входящей в этот список, тогда нужно будет отказаться от своего гражданства в пользу испанского. Также нужно будет подтвердить знание языка, традиций и культуры страны.

Что касается украинцев, существует много способов получения испанского гражданства:

беженство и получение убежища;

программа воссоединения семьи;

заключение брака;

инвестиции;

натурализация;

по праву выбора

Самым распространенным способом получения испанского гражданства является непрерывное проживание на территории страны, то есть по натурализации. Для этого необходимо:

легально прожить в стране в течение 10 лет;

иметь соответствующее вид на жительство;

иметь определенные цели пребывания:

официальное трудоустройство;

ведение бизнеса;

воссоединение семьи;

заключение брака.

Стоит отметить, что родившиеся в Испании украинцы могут подавать документы на гражданство уже после одного года законного проживания, а также в случае заключения брака с испанским гражданине.

Ранее мы писали , что в Испании расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.