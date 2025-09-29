0 800 307 555
Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр

Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр
Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр
Министр инклюзии, социальной защиты и миграции Испании Эльма Саис выступила в Конгрессе в защиту миграционной политики правительства. По ее словам, приток мигрантов необходим для экономики и демографического баланса. Об этом пишут СМИ Испании.
Министр убеждена, что именно мигранты дают Испании надежду на будущее, а без них страна состарится и обеднеет.
Какие отрасли под угрозой
Особенно пострадают строительство, сельское хозяйство и область услуг, которые держатся на иностранцах.
Что касается отношения к нелегалам, то по данным министра, на них приходится всего 6% пересечений границы.
Напомним, по данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 230 тысяч. Испания не допускает двойного гражданства. Исключение составляют некоторые страны Латинской Америки, Португалия, Филиппины, Андорра, Экваториальная Гвинея.
Если человек проживал на территории страны, не входящей в этот список, тогда нужно будет отказаться от своего гражданства в пользу испанского. Также нужно будет подтвердить знание языка, традиций и культуры страны.
Что касается украинцев, существует много способов получения испанского гражданства:
  • беженство и получение убежища;
  • программа воссоединения семьи;
  • заключение брака;
  • инвестиции;
  • натурализация;
  • по праву выбора
Самым распространенным способом получения испанского гражданства является непрерывное проживание на территории страны, то есть по натурализации. Для этого необходимо:
  • легально прожить в стране в течение 10 лет;
  • иметь соответствующее вид на жительство;
  • иметь определенные цели пребывания:
  • официальное трудоустройство;
  • ведение бизнеса;
  • воссоединение семьи;
  • заключение брака.
Стоит отметить, что родившиеся в Испании украинцы могут подавать документы на гражданство уже после одного года законного проживания, а также в случае заключения брака с испанским гражданине.

Ранее мы писали, что в Испании расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.

Payment systems