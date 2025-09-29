Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр
Министр инклюзии, социальной защиты и миграции Испании Эльма Саис выступила в Конгрессе в защиту миграционной политики правительства. По ее словам, приток мигрантов необходим для экономики и демографического баланса. Об этом пишут СМИ Испании.
Министр убеждена, что именно мигранты дают Испании надежду на будущее, а без них страна состарится и обеднеет.
Читайте также
Какие отрасли под угрозой
Особенно пострадают строительство, сельское хозяйство и область услуг, которые держатся на иностранцах.
Что касается отношения к нелегалам, то по данным министра, на них приходится всего 6% пересечений границы.
Читайте также
Напомним, по данным Евростата, количество украинских беженцев в Испании достигло более 230 тысяч. Испания не допускает двойного гражданства. Исключение составляют некоторые страны Латинской Америки, Португалия, Филиппины, Андорра, Экваториальная Гвинея.
Если человек проживал на территории страны, не входящей в этот список, тогда нужно будет отказаться от своего гражданства в пользу испанского. Также нужно будет подтвердить знание языка, традиций и культуры страны.
Что касается украинцев, существует много способов получения испанского гражданства:
- беженство и получение убежища;
- программа воссоединения семьи;
- заключение брака;
- инвестиции;
- натурализация;
- по праву выбора
Самым распространенным способом получения испанского гражданства является непрерывное проживание на территории страны, то есть по натурализации. Для этого необходимо:
- легально прожить в стране в течение 10 лет;
- иметь соответствующее вид на жительство;
- иметь определенные цели пребывания:
- официальное трудоустройство;
- ведение бизнеса;
- воссоединение семьи;
- заключение брака.
Стоит отметить, что родившиеся в Испании украинцы могут подавать документы на гражданство уже после одного года законного проживания, а также в случае заключения брака с испанским гражданине.
Гражданство в странах Европы: как получить и что для этого нужно
Ранее мы писали, что в Испании расходы на месяц зависят от региона страны, города или села и многих факторов. Например, в крупных городах: Барселоне, Мадриде и Валенсии расценки на жилье будут гораздо выше, чем в селах на севере и внутри страны.
Медицинское (туристическое) страхование за границу
Поделиться новостью
Также по теме
Мигранты в Испании: население стареет и беднеет — министр
Освобождает ли безработица от уплаты алиментов: разъяснение Минюста
Наиболее востребованные специалисты на украинском рынке труда
Экзамен по вождению: как подготовиться, чтобы не провалить попытку
Первый депозит: что нужно знать перед открытием
Лучшие криптобиржи для торговли: выбор для новичков и опытных трейдеров