Как купить квартиру в Испании: нюансы, о которых стоит знать — Finance.ua

Как купить квартиру в Испании: нюансы, о которых стоит знать
Испания не устанавливает ограничений для иностранцев, в частности граждан Украины, по приобретению жилья. Процесс покупки структурирован, но требует внимательности к деталям, чтобы избежать рисков, таких как мошенничество или проблемы с «окупасами». Рассказываем о ключевых этапах, затратах и особенностях, которые помогут украинцам успешно купить квартиру в Испании.
Право украинцев на покупку недвижимости в Испании
Украинские граждане могут свободно покупать квартиры, дома, коммерческие помещения и земельные участки в Испании. Законодательство 2025 года не устанавливает никаких ограничений для иностранцев, поэтому процесс для украинцев схож с условиями для граждан ЕС.
Для старта достаточно загранпаспорта и получения NIE — идентификационного номера иностранца.
Если вы планируете покупать жилье в кредит, понадобятся документы о подтверждении дохода, отмечают специалисты АН «Маяк». Испанские банки традиционно финансируют 60−70% стоимости объекта, остальные (30−40%) необходимо внести собственными средствами.
Пошаговая процедура покупки недвижимости в Испании
Процесс приобретения достаточно прозрачен и состоит из нескольких основных этапов.
- Выбор и проверка объекта
Можно осматривать жилье онлайн или лично. Дистанционный формат экономит время, но риск встретить недобросовестных продавцов или скрытые проблемы растет.
В частности, в Испании существует феномен людей, самовольно занимающих жилье — их называют окупасами. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости. Детальнее об этом можно почитать здесь.
- Проверка юридической чистоты
Важно убедиться, что имущество не под арестом, не является залогом, не имеет долгов по коммуналке или налоговых.
- Оформление NIE
NIE (Número de Identidad de Extranjero) можно получить в Испании или Украине. Выдача занимает около двух недель, заявитель должен находиться в стране легально.
- Открытие банковского счета
Требуются паспорт, NIE и справка о доходах. Счет открывается бесплатно, оплачивается только обслуживание. Ипотеку нерезидентам дают на 5−30 лет под 4−5% годовых.
Договоры и залог
Перед окончательной покупкой подписывается Contrato de arras — предварительный договор с задатком в 10% от стоимости. Также возможен договор бронирования с вкладом 1−1,5%.
Окончательный договор (Escritura Publica) подписывается у нотариуса, при необходимости — с переводчиком. После расчета ключи передаются покупателю, нотариус посылает соглашение в Реестр собственности. Оформление длится 2−6 недель.
Дополнительные расходы
Стоимость квартиры — только часть бюджета. Сопутствующие расходы могут составлять 8−13% от цены объекта:
- юридические услуги: 1000−2500 евро;
- комиссия риелтора: около 3% (часто платит продавец);
- перевод: 200−500 евро;
- нотариус и регистрация: 600−1200 евро;
- налог на передачу имущества (ITP) — 6−10% или НДС 10% для новостроек;
- ежемесячное содержание: 80−150 евро;
- налог на недвижимость (IBI): 200−600 евро в год.
Преимущества покупки квартиры в Испании для украинцев:
- Простота и минимум бюрократии — только паспорт и NIE.
- Отсутствие ограничений — можно покупать жилье любого типа.
- Возможность ипотеки даже для нерезидентов.
Недостатки, о которых важно знать:
- Риск окупасов при отсутствии личной проверки жилья.
- Ежегодные расходы даже при отсутствии проживания.
- Усложненная процедура сдачи в аренду — нужна туристическая лицензия, налоги и страхование.
Доходность
«На первый взгляд это может показаться странным, однако наиболее доходным является жилье, расположенное далеко не в самых популярных регионах страны», — говорит Грушецкий.
К примеру, квартира за 100 000 евро с арендным доходом 8 000 евро в год дает 8% годовых, тогда как дорогая вилла за 200 000 евро с доходом 12 000 евро — всего 6%.
