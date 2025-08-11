Как купить квартиру в Испании: нюансы, о которых стоит знать — Finance.ua

Как купить квартиру в Испании: нюансы, о которых стоит знать Сегодня 20:38 — Недвижимость

Как купить квартиру в Испании: нюансы, о которых стоит знать

Испания не устанавливает ограничений для иностранцев, в частности граждан Украины, по приобретению жилья. Процесс покупки структурирован, но требует внимательности к деталям, чтобы избежать рисков, таких как мошенничество или проблемы с «окупасами». Рассказываем о ключевых этапах, затратах и особенностях, которые помогут украинцам успешно купить квартиру в Испании.

Право украинцев на покупку недвижимости в Испании

Украинские граждане могут свободно покупать квартиры, дома, коммерческие помещения и земельные участки в Испании. Законодательство 2025 года не устанавливает никаких ограничений для иностранцев, поэтому процесс для украинцев схож с условиями для граждан ЕС.

Для старта достаточно загранпаспорта и получения NIE — идентификационного номера иностранца.

Если вы планируете покупать жилье в кредит, понадобятся документы о подтверждении дохода, отмечают специалисты АН « Маяк ». Испанские банки традиционно финансируют 60−70% стоимости объекта, остальные (30−40%) необходимо внести собственными средствами.

Пошаговая процедура покупки недвижимости в Испании

Процесс приобретения достаточно прозрачен и состоит из нескольких основных этапов.

Выбор и проверка объекта

Можно осматривать жилье онлайн или лично. Дистанционный формат экономит время, но риск встретить недобросовестных продавцов или скрытые проблемы растет.

В частности, в Испании существует феномен людей, самовольно занимающих жилье — их называют окупасами. Эта практика стала популярной из-за экономических трудностей и дефицита доступного жилья. Процесс выселения окупасов сложный из-за законодательства, которое защищает права жителей. Это часто приводит к конфликтам и убыткам для владельцев недвижимости. Детальнее об этом можно почитать здесь.

Проверка юридической чистоты

Важно убедиться, что имущество не под арестом, не является залогом, не имеет долгов по коммуналке или налоговых.

Оформление NIE

NIE (Número de Identidad de Extranjero) можно получить в Испании или Украине. Выдача занимает около двух недель, заявитель должен находиться в стране легально.

Открытие банковского счета

Требуются паспорт, NIE и справка о доходах. Счет открывается бесплатно, оплачивается только обслуживание. Ипотеку нерезидентам дают на 5−30 лет под 4−5% годовых.

Договоры и залог

Перед окончательной покупкой подписывается Contrato de arras — предварительный договор с задатком в 10% от стоимости. Также возможен договор бронирования с вкладом 1−1,5%.

Окончательный договор (Escritura Publica) подписывается у нотариуса, при необходимости — с переводчиком. После расчета ключи передаются покупателю, нотариус посылает соглашение в Реестр собственности. Оформление длится 2−6 недель.

Дополнительные расходы

Стоимость квартиры — только часть бюджета. Сопутствующие расходы могут составлять 8−13% от цены объекта:

юридические услуги: 1000−2500 евро;

комиссия риелтора: около 3% (часто платит продавец);

перевод: 200−500 евро;

нотариус и регистрация: 600−1200 евро;

налог на передачу имущества (ITP) — 6−10% или НДС 10% для новостроек;

ежемесячное содержание: 80−150 евро;

налог на недвижимость (IBI): 200−600 евро в год.

Преимущества покупки квартиры в Испании для украинцев:

Простота и минимум бюрократии — только паспорт и NIE. Отсутствие ограничений — можно покупать жилье любого типа. Возможность ипотеки даже для нерезидентов.

Недостатки, о которых важно знать:

Риск окупасов при отсутствии личной проверки жилья. Ежегодные расходы даже при отсутствии проживания. Усложненная процедура сдачи в аренду — нужна туристическая лицензия, налоги и страхование.

Доходность

«На первый взгляд это может показаться странным, однако наиболее доходным является жилье, расположенное далеко не в самых популярных регионах страны», — говорит Грушецкий.

К примеру, квартира за 100 000 евро с арендным доходом 8 000 евро в год дает 8% годовых, тогда как дорогая вилла за 200 000 евро с доходом 12 000 евро — всего 6%.

