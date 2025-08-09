Как получить вид на жительство в Италии и Испании — Finance.ua

Как получить вид на жительство в Италии и Испании Сегодня 18:02 — Мир

Как получить вид на жительство в Италии и Испании

Италия и Испания остаются среди самых популярных стран украинцев, которые ищут возможности легально остаться в Европе. Одним из ключевых шагов для этого является получение вида на жительство.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, какие есть основания для получения вида на жительство в этих странах, с чего начать и на что обратить внимание.

Испания: от финансовой независимости до «Золотой визы»

Испания, страна солнца и культуры, также предоставила украинцам временную защиту (protección temporal), позволяющую легально находиться там и работать. Для тех, кто мечтает о долгосрочной жизни на Пиренейском полуострове, существуют интересные альтернативные пути получения вида на жительство.

Одним из привлекательных вариантов является неприбыльная виза (Visa de Residencia no Lucrativa). Она идеально подходит для финансово независимых лиц, имеющих достаточный пассивный доход или значительные сбережения (ориентировочно от 30 тыс. евро в год на человека) и не планирующих работать в Испании.

Для инвесторов существует программа «Золотой визы» (Golden Visa — Visa de Inversor), которая предоставляет ВНЖ в обмен на значительные инвестиции, например, покупку недвижимости стоимостью от 500 тыс. евро. Эта виза, в отличие от неприбыльной, позволяет работать. Трудоустройство также возможно, но часто требует от работодателя доказать, что он не смог найти соответствующего кандидата среди граждан ЕС.

Как получить постоянный вид на жительство

Если вы хотите закрепиться в Испании надолго, после определенного периода легального пребывания украинцы могут претендовать на разрешение на постоянное проживание (Residencia de Larga Duración).

Чтобы его получить, вам нужно непрерывно и легально проживать в Испании не менее пяти лет на основании временного разрешения.

Важно помнить, что период временной защиты может быть засчитан, но этот вопрос еще нуждается в уточнениях с учетом дальнейших нормативных актов.

Кроме того, власти ожидают финансовой стабильности: вы должны подтвердить наличие стабильного и достаточного дохода для содержания себя и своей семьи, а также обеспечить надлежащее жилье. Хотя для постоянного разрешения не всегда нужен языковой сертификат, знание испанского языка значительно облегчит вашу интеграцию.

Конечно, соблюдение правопорядка — отсутствие судимостей и соблюдение испанского законодательства являются обязательными условиями. И, наконец, очень важно не иметь задолженностей перед налоговой службой или социальным страхованием.

Сколько ждать постоянного разрешения

Временная защита: Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.

Постоянное разрешение: Подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида.

Отказываться от временной защиты специально не нужно, чтобы подать документы на другой тип вида (например, неприбыльную визу или рабочее разрешение). Если вы получите новый, более стабильный вид на жительство, ваша временная защита будет аннулирована автоматически. Это позволяет украинцам плавно переходить к долгосрочной легализации в Испании, выбирая наиболее подходящий для себя путь.

Италия: «Декрет о квотах» и выбор места жительства

Италия, страна искусства и кулинарии, также предоставила украинцам временную защиту (Permesso di Soggiorno per Protezione Temporanea). Однако для тех, кто мечтает о постоянной жизни в Италии, следует учитывать некоторые особенности миграционного законодательства, в частности, систему квот на трудоустройство.

Получение вида на жительство на основании трудоустройства (Permesso di Soggiorno per Lavoro Subordinato) в Италии часто зависит от «Декрета о квотах» (Decreto Flussi). Это означает, что правительство ежегодно устанавливает лимиты на количество разрешений на работу для иностранцев, что может усложнить процесс. Однако существуют другие пути. Один из них — Permesso di Soggiorno per Residenza Elettiva — вид для финансово независимых лиц. Он идеально подходит для тех, кто имеет стабильный пассивный доход (пенсии, аренда, дивиденды) и не планирует работать в Италии, демонстрируя при этом значительные финансовые ресурсы и наличие жилья.

Как получить долгосрочный вид на жительство

Если вы хотите закрепиться в Италии надолго, после определенного периода легального пребывания украинцы могут претендовать на разрешение на долгосрочное пребывание в ЕС (Permesso di Soggiorno UE в Soggiornanti di lungo periodo). Чтобы его получить, вам нужно непрерывно и легально проживать в Италии не менее пяти лет на основании временного вида на жительство. Ключевым требованием является финансовая стабильность: вы должны иметь стабильный и достаточный доход, превышающий минимальный уровень, установленный для освобождения от участия в социальной помощи, а также обеспечить надлежащее жилье.

Кроме того, обязательно владение итальянским языком на уровне A2 или выше, что подтверждается сертификатом или прохождением теста. Конечно, соблюдение правопорядка — отсутствие судимостей и соблюдение итальянского законодательства — являются ключевыми условиями. И как базовое требование необходимо иметь медицинское страхование.

Сколько ждать долгосрочного разрешения

Временная защита: Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.

Долгосрочное пребывание: Подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида.

Отказываться от временной защиты специально не нужно, чтобы подать документы на другой тип вида (например, рабочее разрешение или для финансово независимых лиц).

Если вы получите новый, более стабильный вид на жительство, ваша временная защита будет аннулирована автоматически. Это позволяет украинцам плавно переходить к долгосрочной легализации в Италии, выбирая путь, который лучше всего соответствует их ситуации.

