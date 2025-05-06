Страна «вечного города»: сколько стоит жить в Италии — Finance.ua

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Страна «вечного города»: сколько стоит жить в Италии

Личные финансы
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Страна «вечного города»: сколько стоит жить в Италии
Страна «вечного города»: сколько стоит жить в Италии
Более 163 тысяч украинцев получили убежище в Италии, преимущественно это женщины с детьми. Несмотря на гостеприимство итальянцев и огромную поддержку во время полномасштабной войны, жизнь в этой стране требует адаптации, финансовой стабильности и силы.

Жилье

Недвижимость в больших городах, таких как Рим, Милан или Болонья, самая дорогая для аренды, тогда как в Турине, Неаполе и городах южных регионов можно найти более бюджетное жилье.
Средняя меблированная квартира площадью 85 кв. м в городе будет стоить около 1 900 евро в месяц (88,8 тыс. грн) в шикарном районе и 1 200 евро (56 тыс. грн) вне центра. За квартиру-студию в Риме нужно отдать 950 евро (44,3 тыс. грн), в Милане — 1 200 евро (56 тыс. грн), а в Турине — 720 евро (33,6 тыс. грн).
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Кроме арендной платы, следует к стоимости жилья добавить коммунальные счета за воду, электроэнергию, газ и т. д. Газ и особенно электричество здесь достаточно дорогостоящее, однако вода стоит меньше, чем во многих других странах Европы.
Семья из двух человек, проживающая в квартире площадью 85 кв. м, должна рассчитывать платить около 200 евро в месяц (9,3 тыс. грн) за коммунальные услуги, а один человек, проживающий в студии, примерно 130 евро (6 тыс. грн).

Питание

Еда в Италии очень высокого качества, с легкостью можно хорошо питаться и не придется тратить на это много денег. Средний бюджет пары, которая планирует готовить на дому, составляет до 300 евро (14 тыс. грн) в месяц.
Цены в супермаркетах Италии:
  • молоко (1 л) — 1,5 евро (70 грн);
  • вода (1,5 л) — 0,5 евро (23 грн);
  • белый хлеб (0,5 кг) — 2 евро (93 грн);
  • яйца (12 шт) — 3,5 евро (163,5 грн);
  • сыр (1 кг) — 13,5 евро (631 грн).
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Стоимость питания вне дома:
  • обед на одного в ресторане средней ценовой категории — около 15−20 евро (700−934 грн);
  • ужин из трех блюд на двоих — от 45 до 100 евро (2,1−47 тыс. грн).

Транспортные расходы

В городах одна поездка на общественном транспорте стоит 1−2 евро (46,7−93 грн) в зависимости от города, а проездной билет в день стоит около 7−8 евро (327−374 грн). Проездной в месяц — 50 евро (2,3 тыс. грн).
Для жизни в маленьком городке Италии достаточно будет приобрести велосипед. Его можно найти примерно за 80 евро (3,7 тыс. грн).

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Бензин, страхование и техническое обслуживание одного автомобиля — 250 евро в месяц (11,7 тыс. грн). Цена 1 л горючего колеблется от 1,7 до 1,9 евро (79−89 грн).

Медицина

Государственное здравоохранение в Италии отделено от системы социального обеспечения и финансируется за счет налогов. Все жители могут получить доступ к SSN после регистрации и иметь бесплатный доступ к базовым медицинским услугам, таким как посещение врача общей практики и некоторых специалистов, неотложная помощь и стационарное лечение, прививки и т. д.
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Частная медицинская помощь также популярна в Италии. Без страхового покрытия можно рассчитывать заплатить около 50−120 евро (2,3−5,6 тыс. грн) за консультацию врача общей практики.

Уход за детьми

Дети в возрасте от 3 месяцев до 3 лет могут посещать муниципальные и частные детские сады, стоимость которых зависит от месторасположения, возраста ребенка, видов услуг и т. д. Муниципальные центры дешевле, но в них трудно попасть из-за большого спроса.
Дети от 3 до 6 лет обычно посещают детские сады. Государственные бесплатны, но частные детские сады стоят 100−500 евро в месяц (4,7−23,4 тыс. грн).
Среднее образование также включает в себя государственные и частные школы. Первые предлагают бесплатное образование и открытые для детей любой национальности, которые легально проживают в Италии. В то же время плата в частной школе может превышать 20 тыс. евро в год (934,3 тыс. грн) плюс разные административные сборы. Бесплатное высшее образование в Италии отсутствует.
Детальнее о стоимости жизни в странах ЕС рассказываем в статье:

Сколько стоит жизнь в странах Европы 🧐

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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