Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий — Finance.ua

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Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий

Личные финансы
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Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий
Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий
Дистанционная форма работы чаще всего используется в сфере информации и телекоммуникаций (21,8%) и образовательной отрасли (20,6%).
Такая форма работы стала необходимостью из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и угрозы жизни работников.
Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024—2025 годах.
В таких условиях бизнесы, которые имеют возможность работать удаленно, адаптировались к новой реальности, обеспечивая функционирование своих предприятий, и особенно это заметно в прифронтовых областях:
  • в Луганской (80%),
  • Донецкой (65,6%),
  • в Херсонской областях (60,9%).

Гибкий режим работы

Его используют:
  • 20,2% работодателей отрасли транспорта, складского хозяйства
  • 19,5% временного размещения и организации питания.
Из числа опрошенных работодателей 42,9% предоставляют возможность работникам работать неполный рабочий день.
Больше всего такая возможность предоставляется:
  • в Николаевской (63,8%)
  • в Житомирской (58,6%) областях.
Наименьший процент работодателей, готовый к предоставлению такой возможности — в г. Киев (21,4%) и Днепропетровской области (31,4%).
По результатам опроса безработных большинство (55,6%) предпочитает работу на полный рабочий день.
Треть респондентов (32,9%) желали бы работать неполный рабочий день, а 21% предпочитают удаленную (дистанционную) работу.
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Где больше всего вакансий

Наибольшая доля предприятий, которые имели открытые вакансии на момент опроса (40% предприятий), отмечается в секторах водоснабжения, государственного управления и здравоохранения.
Наименьшая доля предприятий, имеющих открытые вакансии — в секторе информации, недвижимости, торговли, а также гостинично-ресторанном бизнесе.
Напомним, в настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные работники являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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