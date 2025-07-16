Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий — Finance.ua

Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий Сегодня 15:00 — Личные финансы

Дистанционная работа и гибкий график: где больше всего таких вакансий

Дистанционная форма работы чаще всего используется в сфере информации и телекоммуникаций (21,8%) и образовательной отрасли (20,6%).

Такая форма работы стала необходимостью из-за активных боевых действий, разрушения инфраструктуры, эвакуации населения и угрозы жизни работников.

Об этом говорится в исследовании рынка труда в 2024—2025 годах.

В таких условиях бизнесы, которые имеют возможность работать удаленно, адаптировались к новой реальности, обеспечивая функционирование своих предприятий, и особенно это заметно в прифронтовых областях:

в Луганской (80%),

Донецкой (65,6%),

в Херсонской областях (60,9%).

Гибкий режим работы

Его используют:

20,2% работодателей отрасли транспорта, складского хозяйства

19,5% временного размещения и организации питания.

Из числа опрошенных работодателей 42,9% предоставляют возможность работникам работать неполный рабочий день.

Больше всего такая возможность предоставляется:

в Николаевской (63,8%)

в Житомирской (58,6%) областях.

Наименьший процент работодателей, готовый к предоставлению такой возможности — в г. Киев (21,4%) и Днепропетровской области (31,4%).

По результатам опроса безработных большинство (55,6%) предпочитает работу на полный рабочий день.

Треть респондентов (32,9%) желали бы работать неполный рабочий день, а 21% предпочитают удаленную (дистанционную) работу.

Где больше всего вакансий

Наибольшая доля предприятий, которые имели открытые вакансии на момент опроса (40% предприятий), отмечается в секторах водоснабжения, государственного управления и здравоохранения.

Наименьшая доля предприятий, имеющих открытые вакансии — в секторе информации, недвижимости, торговли, а также гостинично-ресторанном бизнесе.

Напомним, в настоящее время в условиях военного положения происходит переориентация рынка труда. Профессионалы, специалисты и квалифицированные работники являются наиболее востребованными категориями работников, поскольку в условиях войны растет потребность в специалистах, обеспечивающих функционирование ключевых секторов экономики.

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