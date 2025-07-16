Большинство пенсионеров в Украине пребывают за чертой бедности — Finance.ua

Большинство пенсионеров в Украине пребывают за чертой бедности Сегодня 14:05 — Личные финансы

Большинство пенсионеров в Украине пребывают за чертой бедности

За второй квартал 2025 года средняя пенсия в Украине выросла на 69 грн, достигнув 6 410,2 грн. Однако даже после роста большинство пенсионеров находятся на грани бедности.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По статистике, 56,2% пенсионеров получают пенсию менее 5 тыс. грн. В то время как средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что выталкивало их за черту бедности.

«На этом фоне совсем дико выглядят клановые пенсии в 100−200 и более тысяч гривен, которые получают отдельные профессиональные касты в Украине», — отмечает Гетманцев.

По данным Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум для утративших трудоспособность лиц в феврале 2025 года составил 6 685,5 грн, а в июне приближался к 7 тыс. грн.

Это означает, что средняя пенсия покрывает лишь 92% реального прожиточного минимума, выталкивая большинство пенсионеров за черту бедности.

Пенсия не успевает за инфляцией

На фоне инфляции в 14,3% (в годовом исчислении за июнь 2025 года) средняя пенсия выросла всего на 10,2%. Особенно ощутим разрыв в структуре потребления: ведь продовольственная инфляция достигла 23,2%, а именно продукты занимают наибольшую долю затрат малообеспеченных домохозяйств.

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Что предлагает Гетманцев

По словам Гетманцева, в условиях войны ситуация с пенсиями критическая, а действующая система — несправедливая.

Среди предложенных им решений:

повысить минимальную пенсию до 4 тыс. грн за счет детенизации экономики и сокращения неэффективных расходов;

ликвидировать «клановые» пенсии, которых в таком объеме нет нигде в ЕС, в частности для прокуроров — соответствующий законопроект уже подготовлен ко второму чтению;

реформировать пенсии, введя второй уровень пенсионной системы — общеобязательное накопительное пенсионное страхование;

детинизировать зарплаты, в частности, через введение обязательного накопительного пенсионного и медицинского страхования.

Перспективы

По словам Гетманцева, единственный путь к устойчивой пенсионной системе — это послевоенное восстановление экономики, ускорение экономического роста, снижение миграции и возвращение беженцев.

«Сложно ли будет этого достичь? Да, сложно. Но вполне возможно — при устойчивом мире», — отмечает народный депутат.

Напомним, для выхода на пенсию по возрасту в 2025 году нужно иметь определенный страховой стаж. Для того чтобы стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь 32 года страхового стажа. Если продолжительность стажа 22−32 года, то на пенсию можно выйти в 63. Если стаж от 15 до 22 лет, выход на пенсию возможен в 65 лет. Однако выйти на пенсию раньше 60 лет тоже возможно.

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