Хто може вийти на пенсію раніше за 60 років — Finance.ua

Хто може вийти на пенсію раніше за 60 років Сьогодні 21:08 — Особисті фінанси

Хто може вийти на пенсію раніше за 60 років

Для виходу на пенсію за віком у 2025 році потрібно мати певний страховий стаж. Так, для того, щоб стати пенсіонером у 60 років, потрібно мати 32 роки страхового стажу. Якщо тривалість стажу 22−32 роки, то на пенсію можна вийти у 63. Якщо стаж від 15 до 22 років, то вихід на пенсію можливий у 65 років.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України.

Проте вийти на пенсію раніше 60-ти років теж можливо.

Хто може вийти на пенсію раніше? Зокрема, згідно з законодавством, право на достроковий вихід на пенсію мають особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни в організації виробництва та праці (ліквідацію, реорганізацію чи банкрутство підприємства). Окрім того, причиною розірвання трудового договору може бути і невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному законодавством.

Людям, які опинилися у подібних ситуаціях, слід мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону і врахувати наступні вимоги:

на день звільнення до досягнення пенсійного віку залишилося не більше ніж півтора року;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення;

протягом семи днів з моменту реєстрації не знайшлось роботи, що відповідає потребам і запитам особи.

До центру зайнятості слід подати заяву щодо отримання клопотання до Пенсійного фонду України про дотримання зазначених вище вимог і про припинення реєстрації в центрі зайнятості. А вже після цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації людини як безробітної).

Читайте також У деяких пенсіонерів вилучать кошти з рахунків в «Ощадбанку»: кого це стосується

Зробити це можна:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ

дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua/).

Документами для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії є такі:

трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб;

клопотання про достроковий вихід на пенсію, видане регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (при призначенні пенсії згідно з п. 6 ч. 1 ст. 115 Закону);

документи закладу охорони здоров’я, які підтверджують виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (при призначенні пенсії згідно з п. 7 ч. 1 ст. 115 Закону).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.