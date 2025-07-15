Как изменится резюме следующего поколения — Finance.ua

Как изменится резюме следующего поколения Сегодня 21:30 — Личные финансы

Как изменится резюме следующего поколения

Искусственный интеллект уже активно используют HR-специалисты: он сканирует десять тысяч резюме в секунды, отсеивает неподходящих кандидатов и формирует списки перспективных — без участия человека. Таким образом, если ваше резюме не читает человек, оно должно уметь «говорить» с машиной.

budni.robota.ua собрали основные изменения, ожидающие резюме будущего.

Резюме нового поколения: что меняется?

Фокус на сканирование, а не на чтение

Рекрутеры-алгоритмы (ATS — системы отслеживания кандидатов) не читают резюме так, как это делают HR-специалисты. Они ищут конкретные ключевые слова, структуру, соответствие описанию вакансии. Если резюме не отвечает этим критериям — оно отсеивается автоматически.

Персонализация нового уровня

Резюме для HR-а было персонализированным, пространным, иногда творческим и индивидуальным под кожную вакансию — оно ориентировалось именно на человеческое восприятие.

Вместо креативных описаний в стиле «командный игрок, думающий вне рамок», алгоритм ищет именно ключевые слова, прописанные в вакансии. И при создании такого резюме вам нужно максимально точно добавить навыки, которые указаны в объявлении.

Форматирование становится критическим

AI не понимает колонок, графиков, иконок или необычных шрифтов. Резюме должно быть простым, лаконичным и структурированным: разделы с заголовками, хронология, обычные маркеры, PDF или DOCX — без экспериментов.

Никто не будет «играться», чтобы исследовать именно ваше резюме, если оно не подлежит прочтению искусственным интеллектом.

Выводы

Резюме нового поколения — это не просто документ, а алгоритмическая коммуникация с системой, которая должна вас прочитать, оценить и пропустить дальше.

Чтобы остаться конкурентными, будьте структурированными, но гибкими: изучайте язык вакансий и адаптируйтесь к технологиям, а не боритесь с ними.

Напомним, как выяснилось, половина (52%) опрошенных знают об ИИ, но не использовали его ни разу. Еще 12% впервые слышат и не знают об искусственном интеллекте.

9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ.

Исследователи отмечают, что эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности об ИИ (88%), но и о значительном разрыве между знанием и практикой. Только каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере, раз в неделю) составляет 17%.

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