52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса) — Finance.ua

52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса) 14.05.2025, 02:29 — Технологии&Авто

52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)

Искусственный интеллект стал инструментом для повседневной работы специалистов в финансах, маркетинге, образовании, IT и других сферах. Учитывая важность и потенциал ИИ, Киевский международный институт социологии (КМИС) решил провести исследования по его использованию населением Украины.

Выяснилось, что половина (52%) опрошенных знают об ИИ, но не использовали его ни разу. Еще 12% впервые слышат и не знают об искусственном интеллекте.

9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.

Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:

9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);

17% - регулярных пользователей (12% - каждый день или почти каждый день и 5% - несколько раз в неделю).

Исследователи отмечают, что эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности о ИИ (88%), но в то же время о значительном разрыве между знанием и практикой. Только каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере раз в неделю) составляет 17%.

Кто чаще всего пользуется ИИ

Результаты исследования свидетельствуют о значительной зависимости использования ИИ от возраста респондента. Самый высокий уровень регулярного использования зафиксирован среди молодежи 18−29 лет — более половины (54%) этой группы регулярно пользуются ИИ. В категории 30−44 лет этот показатель составляет всего 21%, а среди людей в возрасте от 60 лет — только 4%. Это может свидетельствовать о существенном цифровом разрыве между поколениями.

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Благосостояние. Чем выше уровень благосостояния, тем активнее респонденты используют ИИ. Всего 4% людей, которым не хватает даже на еду, регулярно пользуются ИИ. Среди тех, кто может позволить себе ценные вещи, этот показатель составляет 27%, а среди тех, кто может позволить себе практически все — 39%.

Пол. Мужчины существенно чаще пользуются ИИ — среди них 23% регулярных пользователей, а среди женщин — всего 13%.

Тип населенного пункта. Жители городов гораздо активнее используют ИИ, чем жители деревень. Среди городского населения (жители СМТ и городов любого размера) уровень регулярного использования составляет 21%, тогда как среди сельского населения — только 9%. Причем среди городского населения также дифференциация — чем больше город, тем больше активных пользователей. Если среди жителей СМТ/маленьких городов с населением до 20 тыс. 13% регулярно пользуются ИИ, далее показатель растет до 25% в крупнейших городах с населением более 500 тыс. жителей.

Это может быть связано с лучшей инфраструктурой, доступом в интернет и цифровыми сервисами в больших населенных пунктах.

Напомним, исследование показало, что внедрение ИИ в компаниях приводит к конфликтам между отделами и встречает сопротивление от работников, особенно зуммеров.

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