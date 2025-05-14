52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)

Технологии&Авто
15
52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)
52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)
Искусственный интеллект стал инструментом для повседневной работы специалистов в финансах, маркетинге, образовании, IT и других сферах. Учитывая важность и потенциал ИИ, Киевский международный институт социологии (КМИС) решил провести исследования по его использованию населением Украины.
Выяснилось, что половина (52%) опрошенных знают об ИИ, но не использовали его ни разу. Еще 12% впервые слышат и не знают об искусственном интеллекте.
52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)
9% опрошенных пробовали пользоваться ИИ, но не внедрили его в повседневную жизнь.
Только 26% респондентов имеют опыт практического использования ИИ, из них:
  • 9% нерегулярных пользователей (несколько раз в месяц или реже);
  • 17% - регулярных пользователей (12% - каждый день или почти каждый день и 5% - несколько раз в неделю).
Исследователи отмечают, что эти цифры свидетельствуют о высоком уровне осведомленности о ИИ (88%), но в то же время о значительном разрыве между знанием и практикой. Только каждый восьмой украинец активно интегрировал ИИ в свою повседневную жизнь, а доля регулярных пользователей (по меньшей мере раз в неделю) составляет 17%.

Кто чаще всего пользуется ИИ

52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)
Результаты исследования свидетельствуют о значительной зависимости использования ИИ от возраста респондента. Самый высокий уровень регулярного использования зафиксирован среди молодежи 18−29 лет — более половины (54%) этой группы регулярно пользуются ИИ. В категории 30−44 лет этот показатель составляет всего 21%, а среди людей в возрасте от 60 лет — только 4%. Это может свидетельствовать о существенном цифровом разрыве между поколениями.
Читайте также
Благосостояние. Чем выше уровень благосостояния, тем активнее респонденты используют ИИ. Всего 4% людей, которым не хватает даже на еду, регулярно пользуются ИИ. Среди тех, кто может позволить себе ценные вещи, этот показатель составляет 27%, а среди тех, кто может позволить себе практически все — 39%.
Пол. Мужчины существенно чаще пользуются ИИ — среди них 23% регулярных пользователей, а среди женщин — всего 13%.
52% украинцев не используют искусственный интеллект (результаты опроса)
Тип населенного пункта. Жители городов гораздо активнее используют ИИ, чем жители деревень. Среди городского населения (жители СМТ и городов любого размера) уровень регулярного использования составляет 21%, тогда как среди сельского населения — только 9%. Причем среди городского населения также дифференциация — чем больше город, тем больше активных пользователей. Если среди жителей СМТ/маленьких городов с населением до 20 тыс. 13% регулярно пользуются ИИ, далее показатель растет до 25% в крупнейших городах с населением более 500 тыс. жителей.
Это может быть связано с лучшей инфраструктурой, доступом в интернет и цифровыми сервисами в больших населенных пунктах.
Напомним, исследование показало, что внедрение ИИ в компаниях приводит к конфликтам между отделами и встречает сопротивление от работников, особенно зуммеров.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Присоединиться к будущему
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems