Meta запустила приложение MetaAI с голосовым ИИ — Finance.ua
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Meta запустила приложение MetaAI с голосовым ИИ

Технологии&Авто
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Meta запустила приложение MetaAI с голосовым ИИ
Meta запустила приложение MetaAI с голосовым ИИ
Meta представила отдельное приложение Meta AI, позволяющее общаться с искусственным интеллектом в голосовом формате — без необходимости вводить текст. Новое приложение построено на базе модели Llama 4 и предлагает пользователям полноценный голосовой интерфейс для общения с цифровым ассистентом.
Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь, обратившись фразой типа «Эй, Meta, где ближайший веганский ресторан?», пользователи получат ответ голосом — с интонацией и естественным темпом, без необходимости отвлекаться на набор текста. Это особенно удобно в условиях, когда руки заняты, например, во время приготовления пищи или в дороге.
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Meta AI также запоминает пользовательские предпочтения, адаптируя ответы на основе предыдущих запросов. Если предоставить доступ к Instagram или Facebook, ассистент сможет точнее персонализировать предложения — например, путешествия или книги.
Среди других функций — создание и редактирование изображений голосовыми командами, а также новый режим полного диалога (full-duplex speech), позволяющий разговаривать с ИИ одновременно, без пауз и задержек. Это первое подобное решение среди больших речевых моделей.
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Пользователи могут выбрать голос, которым будет говорить Meta AI. В перечне — озвучивание известных звезд, среди которых Джон Сина, Киган-Майкл Ки, Аквафина, Джуди Денч и Кристен Белл. Каждый голос настроен на живой разговор с характерными эмоциями и ритмикой.
Пока голосовой функционал доступен в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Мета обещает постепенно расширять географию. Пользователи других стран уже сейчас могут протестировать текстовую версию Meta AI в Facebook, Instagram или Messenger.
По материалам:
Діло
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