Meta будет активнее бороться со спамом в Facebook — Finance.ua

Meta будет активнее бороться со спамом в Facebook 26.04.2025, 00:15 — Технологии&Авто

Meta будет активнее бороться со спамом в Facebook

Meta объявила об усилении мер по борьбе со спамом в Facebook.

Компания начинает серьезно наказывать аккаунты, пытающиеся манипулировать алгоритмом, публикуя длинные посты и добавляя многочисленные хештеги.

Платформа принимает меры против аккаунтов, публикующих подписи, не имеющие никакого отношения к изображениям. Теперь, если Meta обнаружит аккаунт с такими постами, компания ограничит его контент только для подписчиков и прекратит выплаты за посты.

В примере, представленном Meta, компания показывает спам-пост, содержащий фото собаки вместе с подписью, совершенно не связанной с изображением, а именно: «Топ 10 #ФАКТОВ О САМОЛЕТАХ». Другой пример — это длинный пост о преимуществах автомобилей с несколькими хэштегами, например «#VIRALCONTENT», «#LIKEFORLIKE» и «#BOOST», расположенными внизу.

Meta также будет отключать монетизацию владельцам «сотни аккаунтов для распространения одного и того же контента». Большинство таких аккаунтов создаются с целью увеличения подписчиков, просмотров и «несправедливой монетизации», добавляет компания.

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Также Meta планирует снизить видимость комментариев, которые система распознает как часть скоординированной фальшивой активности. Кроме того, компания тестирует новую функцию, которая позволит пользователям самостоятельно жаловаться на подобные комментарии.

Кроме этого, пользователи получат собственные инструменты модерации, которые позволят скрывать комментарии от пользователей, которые могут маскироваться под других людей.

Meta будет бороться с таким контентом, уверяя, что «спам может мешать людям выражать свои мысли, независимо от их взглядов, поэтому мы сосредотачиваемся на поведении, которое манипулирует распространением и монетизацией контента».

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