Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина — Finance.ua

Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина

Компании Apple и Meta получили от Европейского Союза штраф в размере 500 и 200 миллионов евро в соответствии с нарушением новых антимонопольных правил Digital Markets Act.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, новые штрафы меньше предыдущих. Это может свидетельствовать об осторожности из-за угроз тарифами от президента США Дональда Трампа, критикующего техническую регуляцию ЕС как торговый барьер.

Отмечается, что Apple «наказали» за ограничение разработчиков App Store в перенаправлении пользователей на внешние платформы, а Meta — за модель подписки без рекламы на Facebook и Instagram.

Как заявила глава антимонопольного органа ЕС Тереза ​​Рибера, компаниям необходимо соблюдать законы. Теперь у них есть 60 дней на выполнение требований, иначе им грозят новые штрафы.

В свою очередь Apple обвинила ЕС в дискриминации и планирует оспорить штраф. А в Meta заявили о предвзятости в пользу китайских и европейских компаний.

Почему наложены штрафы

Напомним, ЕС принял Закон о цифровых рынках (DMA), обязывающий шесть крупных IT-компаний — Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta, ByteDance (TikTok) и Microsoft — соблюдать новые правила. Этот закон относится к поисковым системам, соцсетям и приложениям, которые используют другие компании. Его цель — создать честные условия для конкуренции и дать больше выбора пользователям.

В последние годы Евросоюз оштрафовал крупные техкомпании на миллиарды евро: Alphabet — более чем на 8 млрд долларов, Apple — обязали вернуть 13 млрд евро Ирландии из-за неуплаченных налогов. Также Amazon пришлось изменить правила на своем сайте, а Apple — политику по оплате через смартфон. Отдельно идет расследование против Microsoft из-за сервиса Teams.

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