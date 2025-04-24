Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина

Технологии&Авто
34
Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина
Apple и Meta получили штраф на сотни миллионов от ЕС: в чем причина
Компании Apple и Meta получили от Европейского Союза штраф в размере 500 и 200 миллионов евро в соответствии с нарушением новых антимонопольных правил Digital Markets Act.
Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает издание, новые штрафы меньше предыдущих. Это может свидетельствовать об осторожности из-за угроз тарифами от президента США Дональда Трампа, критикующего техническую регуляцию ЕС как торговый барьер.
Читайте также
Отмечается, что Apple «наказали» за ограничение разработчиков App Store в перенаправлении пользователей на внешние платформы, а Meta — за модель подписки без рекламы на Facebook и Instagram.
Как заявила глава антимонопольного органа ЕС Тереза ​​Рибера, компаниям необходимо соблюдать законы. Теперь у них есть 60 дней на выполнение требований, иначе им грозят новые штрафы.
В свою очередь Apple обвинила ЕС в дискриминации и планирует оспорить штраф. А в Meta заявили о предвзятости в пользу китайских и европейских компаний.

Почему наложены штрафы

Напомним, ЕС принял Закон о цифровых рынках (DMA), обязывающий шесть крупных IT-компаний — Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta, ByteDance (TikTok) и Microsoft — соблюдать новые правила. Этот закон относится к поисковым системам, соцсетям и приложениям, которые используют другие компании. Его цель — создать честные условия для конкуренции и дать больше выбора пользователям.
В последние годы Евросоюз оштрафовал крупные техкомпании на миллиарды евро: Alphabet — более чем на 8 млрд долларов, Apple — обязали вернуть 13 млрд евро Ирландии из-за неуплаченных налогов. Также Amazon пришлось изменить правила на своем сайте, а Apple — политику по оплате через смартфон. Отдельно идет расследование против Microsoft из-за сервиса Teams.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems